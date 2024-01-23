Νέες πυραυλικές επιθέσεις ΗΠΑ και Βρετανίας εναντίον των Χούθι

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ότι διεξήγαγαν νέα πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, αναφέροντας ότι χτυπήθηκαν οκτώ «στόχοι», θέσεις του κινήματος το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επλήγησαν ιδίως «υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης», «θέσεις πυραύλων» και εγκατάσταση «επιτήρησης του εναέριου χώρου» των Χούθι, διευκρίνισαν Ουάσιγκτον και Λονδίνο σε κοινή ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν. Η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς και η Ολλανδία παρείχαν υποστήριξη στη νέα στρατιωτική επιχείρηση, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.

«Αυτά τα πλήγματα ακριβείας έχουν σκοπό (...) να μειωθεί η δυνατότητα των Χούθι να απειλούν το παγκόσμιο εμπόριο και τις ζωές αθώων ναυτικών», κατά την ανακοίνωση.

Νωρίτερα, το υεμενίτικο πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους Χούθι, έκανε λόγο για αμερικανοβρετανικούς βομβαρδισμούς «στην πρωτεύουσα Σανάα» και σε «επαρχίες» της χώρας.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, επίσης προσκείμενο στους Χούθι, έγιναν τέσσερα πλήγματα στην αεροπορική βάση Αλ Νταϊλάμι, βόρεια της πρωτεύουσας.

Νωρίτερα χθες, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα με πυραύλους εναντίον αμερικανικού φορτηγού πλοίου, του Ocean Jazz, στα ανοικτά του Κόλπου του Άντεν, κάτι που διέψευσε το Πεντάγωνο, κάνοντας λόγο για «ψευδή» πληροφορία.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων, που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις τους προκαλούν σοβαρό πρόβλημα σε θαλάσσια περιοχή-κλειδί για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι ΗΠΑ, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία, βομβάρδισαν επανειλημμένα εγκαταστάσεις των Χούθι, ενώ ενέταξαν ξανά το κίνημα των ανταρτών, που λένε πως υποστηρίζεται από το Ιράν, σε μαύρη λίστα «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Οι Χούθι επανέλαβαν χθες Δευτέρα πως θα συνεχίσουν να εμποδίζουν «ισραηλινά πλοία» να διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα ωσότου τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και ότι θα «ανταποδίδουν κάθε επίθεση» εναντίον της Υεμένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

