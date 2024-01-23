Λευκός Οίκος: «Σοβαρές» συζητήσεις για παύση εχθροπραξιών στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι "σοβαρές" συζητήσεις είναι σε εξέλιξη για μια πιθανή νέα "παύση" των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, που θα μπορούσε να επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων.

Ο Μπρετ Μακ Γκαρκ, σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, βρίσκεται στην περιοχή για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου "βρίσκεται στο Κάιρο" σήμερα και το ταξίδι του περιλαμβάνει και άλλους σταθμούς στην περιοχή, και "ένα από τα πράγματα που συζητά είναι η δυνατότητα μιας νέας συμφωνίας απελευθέρωσης των ομήρων, κάτι που θα προϋπέθετε μια ανθρωπιστική παύση κάποιας διάρκειας", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

"Θα ήμασταν απολύτως υπέρ μιας παύσης μεγαλύτερης της εβδομάδας που είχαμε πετύχει προηγουμένως, αν αυτό μας δίνει την ευκαιρία να απελευθερώσουμε τους ομήρους και να προσθέσουμε περισσότερη (ανθρωπιστική) βοήθεια" στη Λωρίδα της Γάζας, συμπλήρωσε.

Ο Τζον Κίρμπι δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τη διάρκεια που θα μπορούσε να έχει αυτή η παύση.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, το Ισραήλ πρότεινε στη Χαμάς, μέσω του Κατάρ και της Αιγύπτου, μια παύση δύο μηνών στις μάχες και τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

"Είναι πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε ευρύτερες συνέπειες για την ίδια τη σύγκρουση, αλλά είναι πολύ νωρίς να το γνωρίζουμε", δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε ότι ο Μπρετ Μακ Γκαρκ θα συζητούσε επίσης στο ταξίδι του και άλλα περιφερειακά θέματα, και συγκεκριμένα "τη συνέχιση του σκεπτικού γύρω από την ιδέα μιας εξομάλυνσης (των σχέσεων) μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας".

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι του απεσταλμένου ούτε για τους συνομιλητές του.

Σχεδόν 250 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Περίπου 100 απελευθερώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής με Παλαιστινίους φυλακισμένους στο Ισραήλ, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και στις οποίες συμμετείχαν ενεργά οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, 132 όμηροι συνεχίζουν να κρατούνται στο παλαιστινιακό έδαφος, εκ των οποίων οι 28 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

