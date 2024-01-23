Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι τέθηκε σε απομόνωση για 10 ημέρες σε φυλακή στην Αρκτική επειδή δεν δήλωσε το όνομά του με τον προσήκοντα τρόπο σε φρουρό, δήλωσε αργά χθες η εκπρόσωπός του.

Ο 47χρονος Ναβάλνι, πρώην δικηγόρος που έγινε γνωστός πριν από 10 και πλέον χρόνια σατιρίζοντας την ελίτ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και διατυπώνοντας κατηγορίες για εκτεταμένη διαφθορά, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φυλακή περίπου 60 χλμ βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Η Κίρα Γιάρμις, η εκπρόσωπός του, δήλωσε αργά χθες στην πλατφόρμα Χ ότι ήταν η 25η φορά που ο Ναβάλνι τέθηκε σε απομόνωση και ότι έχει περάσει 283 ημέρες σε τέτοιες συνθήκες.

Ο Ναβάλνι, που έχει καταδικαστεί να παραμείνει στη φυλακή έως την ηλικία των 74 ετών για κατηγορίες που υποστηρίζει ότι είναι κατασκευασμένες και έχουν στόχο να τον κρατήσουν μακριά από τα πολιτικά δρώμενα, δήλωσε χθες ότι εξαναγκάζεται να ακούει έναν τραγουδιστή της ποπ, υποστηρικτή του Πούτιν, κάθε πρωί στις 5 αφού πρώτα ακούσει τον ρωσικό εθνικό ύμνο.

Πηγή: skai.gr

