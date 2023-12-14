«Επιδημία διαφθοράς» στη Βόρεια Μακεδόνια βλέπει ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Σκόπια

Η πρέσβης των ΗΠΑ στα Σκόπια, Άνγκελα Άγκελερ ανέφερε ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι αντιμέτωπη με μία "επιδημία διαφθοράς", ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ προς όλες τις κυβερνήσεις της βαλκανικής χώρας για την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στα Σκόπια, σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους, σημείωσε ότι τα τελευταία 32 χρόνια, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βόρεια Μακεδονία έχουν διακρατικές σχέσεις, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν επενδύσει μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε μεταρρυθμίσεις για το δικαστικό σύστημα και τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη Βόρεια Μακεδονία, όμως, όπως είπε, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ έβαλαν στη "μαύρη λίστα" τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας και έναν από τους γνωστότερους επιχειρηματίες της χώρας, Κότσο Ανγκιούσεφ, για ανάμειξή του σε υποθέσεις διαφθοράς την περίοδο που ασκούσε τα καθήκοντα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης (2017-2019).

Η Άνγκελα Άγκελερ ανέφερε ότι πως «οι ΗΠΑ είναι 100% σίγουρες πως ο Κότσο Ανγκιούσεφ είναι διεφθαρμένος» και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληθώρα στοιχειών και αποδείξεων εις βάρος του.

Ωστόσο, στο πλευρό του Κότσο Ανγκιούσεφ στάθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, στην κυβέρνηση του οποίου ο πρώτος είχε διατελέσει αντιπρόεδρος. Ο Ζάεφ χαρακτήρισε "αβάσιμη" την απόφαση των ΗΠΑ να βάλουν στη μαύρη λίστα τον Κότσο Ανγκιούσεφ, για τον οποίο ανέφερε ότι ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του εργάστηκε με ιδιαίτερη αφοσίωση και με πλήρη διαφάνεια.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ έβαλαν στη "μαύρη λίστα" άλλους δύο γνωστούς επιχειρηματίες της Βόρειας Μακεδονίας που σχετίζονται με υποθέσεις διαφθοράς, την περίοδο διακυβέρνησης του Νίκολα Γκρούεφσκι, ο οποίος επίσης βρίσκεται στη "μαύρη λίστα" των ΗΠΑ και έχει διαφύγει στην Ουγγαρία, όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον πολιτικό του σύμμαχο, τον πρωθυπουργό της χώρας Βίκτορ Όρμπαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.