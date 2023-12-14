Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

IDF: Βίντεο που δείχνει τον ισραηλινό στρατό να σκοτώνει στελέχη της Χαμάς μέσα σε σήραγγα

Πλάνα δείχνουν τα πτώματα αρκετών στελεχών της Χαμάς στο πάτωμα της σήραγγας

Χαμάς

Η IDF και η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, πλάνα του οποίου δείχνουν αρκετά στελέχη της Χαμάς που σκοτώθηκαν από ισραηλινά στρατεύματα μέσα σε μια από τις σήραγγές της στη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση, η «σημαντική» σήραγγα ανακαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες από τη Βόρεια Ταξιαρχία της Μεραρχίας Γάζας παράλληλα με το Σιν Μπετ.

Τα στελέχη της Χαμάς αναγνωρίστηκαν και σκοτώθηκαν από την επίλεκτη μονάδα Yahalom του Σώματος Μηχανικών Μάχης, χρησιμοποιώντας «διαφορετικά μέσα», ανακοίνωσε ο IDF, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει μια κάμερα να χαμηλώνει μέσα στη σήραγγα, με έναν χειριστή να αγγίζει τη συσκευή, προτού προφανώς πυροβοληθεί ή χτυπηθεί από εκρηκτικό.

Στη συνέχεια, το βίντεο σε άλλο πλάνο δείχνει τα πτώματα αρκετών στελεχών της Χαμάς στο πάτωμα της σήραγγας.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Χαμάς. Ισραήλ Τούνελ βίντεο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark