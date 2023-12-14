Η IDF και η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, πλάνα του οποίου δείχνουν αρκετά στελέχη της Χαμάς που σκοτώθηκαν από ισραηλινά στρατεύματα μέσα σε μια από τις σήραγγές της στη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση, η «σημαντική» σήραγγα ανακαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες από τη Βόρεια Ταξιαρχία της Μεραρχίας Γάζας παράλληλα με το Σιν Μπετ.

The IDF and Shin Bet reveal footage showing several Hamas operatives who were killed by Israeli troops inside one of the terror group’s tunnels in northern Gaza.



According to a joint statement, the "significant" tunnel was discovered in recent days by the Gaza Division’s… pic.twitter.com/lJnBA68uqG — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 14, 2023

Τα στελέχη της Χαμάς αναγνωρίστηκαν και σκοτώθηκαν από την επίλεκτη μονάδα Yahalom του Σώματος Μηχανικών Μάχης, χρησιμοποιώντας «διαφορετικά μέσα», ανακοίνωσε ο IDF, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει μια κάμερα να χαμηλώνει μέσα στη σήραγγα, με έναν χειριστή να αγγίζει τη συσκευή, προτού προφανώς πυροβοληθεί ή χτυπηθεί από εκρηκτικό.

Στη συνέχεια, το βίντεο σε άλλο πλάνο δείχνει τα πτώματα αρκετών στελεχών της Χαμάς στο πάτωμα της σήραγγας.



