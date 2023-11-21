Να επιστρέψουν στα σπίτια τους μπορούν οι κάτοικοι των κοινοτήτων που απέχουν τέσσερα χιλιόμετρα ή και περισσότερα από τη Λωρίδα της Γάζας λένε οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Περικυκλωμένη» η Τζαμπαλίγια

Την ίδια ώρα, οι IDF επισημαίνουν ότι η 162η Μεραρχία της έχει ολοκληρώσει την περικύκλωση της Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα και είναι έτοιμη να εμβαθύνει τις μάχες.

Παράλληλα, το 215ο Πυροβολικού και η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησαν σφοδρά πλήγματα στην Τζαμπαλίγια για να «προετοιμάσουν το έδαφος για μάχη» αναφέρουν οι IDF καθώς στα περίχωρα της περιοχής εντοπίστηκαν τρεις είσοδοι σήραγγας, με στελέχη της Χαμάς μέσα, τα οποία και χτύπησαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Επιπλέον, στρατεύματα της 401ης Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων και της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς στα περίχωρα της Τζαμπάλια. Οι δυνάμεις βρήκαν και κατέστρεψαν εκτοξευτές ρουκετών στην περιοχή, επισημαίνουν οι IDF.





אוגדה 162 השלימה הלילה את כיתור ג׳באליה וערוכה להמשך המתקפה; מחבלים חוסלו ותשתיות הושמדו.



כוחות ארטילריה של 215 וכלי טיס של חיל האוויר פעלו להכנת השטח ללחימה במרחב ג'באליה. הכוחות תקפו מטרות טרור בסיוע מטוסי קרב וכלי טיס מאויישים מרחוק >> pic.twitter.com/oOhTguNHbO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 21, 2023

