Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινά μέσα: Οι κάτοικοι σε ορισμένες κοινότητες μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, λένε οι IDF - «Περικυκλωμένη» η Τζαμπαλίγια

Την ίδια ώρα τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν περικυκλώσει την Τζαμπαλίγια και ετοιμάζονται να εμβαθύνουν τις μάχες

Ισραήλ

Να επιστρέψουν στα σπίτια τους μπορούν οι κάτοικοι των κοινοτήτων που απέχουν τέσσερα χιλιόμετρα ή και περισσότερα από τη Λωρίδα της Γάζας λένε οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. 

«Περικυκλωμένη» η Τζαμπαλίγια

Την ίδια ώρα, οι IDF επισημαίνουν ότι η 162η Μεραρχία της έχει ολοκληρώσει την περικύκλωση της Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα και είναι έτοιμη να εμβαθύνει τις μάχες.

Παράλληλα, το 215ο Πυροβολικού και η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησαν σφοδρά πλήγματα στην Τζαμπαλίγια  για να «προετοιμάσουν το έδαφος για μάχη» αναφέρουν οι IDF καθώς στα περίχωρα της περιοχής εντοπίστηκαν τρεις είσοδοι σήραγγας, με στελέχη της Χαμάς μέσα, τα οποία και χτύπησαν οι ισραηλινές δυνάμεις. 

Επιπλέον, στρατεύματα της 401ης Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων και της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς στα περίχωρα της Τζαμπάλια. Οι δυνάμεις βρήκαν και κατέστρεψαν εκτοξευτές ρουκετών στην περιοχή, επισημαίνουν οι IDF. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ πόλεμος Μεσανατολικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark