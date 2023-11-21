Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Itamar Ben Gvir προειδοποίησε για πιθανή «καταστροφή» της συμφωνίας με τη Χαμάς για τους ομήρους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ανησυχεί για «μια συμφωνία που μπορεί να φέρει καταστροφή», επικαλούμενος την πιθανή απελευθέρωση Παλαιστινίων αιχμαλώτων, καθώς και την άδεια εισόδου καυσίμων στη Λωρίδα.

«Ανησυχώ πολύ γιατί γίνεται λόγος για κάποια συμφωνία… μας κρατάνε μακριά [από τις λεπτομέρειες] και δεν μας λένε την αλήθεια», λέει. «Οι φήμες λένε ότι το Ισραήλ οδεύει στο να ξανακάνει ένα μεγάλο λάθος σε παρόμοιο πνεύμα με τη συμφωνία του Shalit [2011]».

Υπενθυμίζεται ότι σε μια συμφωνία του 2011, το Ισραήλ απελευθέρωσε πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούσε σε αντάλλαγμα για τον όμηρο Ισραηλινό στρατιώτη Gilad Shalit.

Νωρίτερα, ο αρχηγός της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε δήλωσε ότι βρίσκονται με το Ισραήλ κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και την ανταλλαγή ομήρων.

Πηγή: skai.gr

