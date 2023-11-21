Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε τη νύχτα πως δυνάμεις του «συνέχισαν να δίνουν μάχες» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ παλαιστινιακές πηγές έκαναν λόγο για εντάσεις στο ινδονησιακό νοσοκομείο, που έγινε στόχος την προηγουμένη ισραηλινών πληγμάτων με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «12 ασθενείς και συγγενείς τους» και να τραυματιστούν «δεκάδες» άλλοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κατά των μαχητών της Χαμάς. «Την τελευταία ημέρα, αεροσκάφη έπληξαν περίπου 250 στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης. Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν δεκάδες τρομοκράτες, εκτοξευτές ρουκετών και τρομοκρατικές υποδομές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα στρατεύματα των IDF κατεύθυναν ένα μαχητικό αεροσκάφος σε σημείο που είχε τοποθετηθεί ένας εκτόξευσης πυραύλων από την οποία εκτοξεύτηκαν ρουκέτες προς το κεντρικό Ισραήλ χθες Δευτέρα. Η θέση βρισκόταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή του άμαχου πληθυσμού».

A Hamas rocket launcher which fired at central Israel yesterday was struck overnight. The IDF says the launcher was positioned adjacent to a residential building. pic.twitter.com/S4gmXJZUmM — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 21, 2023

Επιπλέον, τα χερσαία στρατεύματα του IDF εντόπισαν ένα σημαντικό απόθεμα όπλων στην κατοικία ενός ανώτερου τρομοκράτη Νούχμπα στη Λωρίδα της Γάζας καθώς επίσης και αντιαρματικό πύραυλο κάτω από την κούνια ενός μωρού.

כחלק מפעילות צה"ל ברצועת עזה, כלי טיס של צה"ל תקפו כ-250 מטרות של ארגון הטרור חמאס ביממה האחרונה. בין המטרות עשרות מחבלים, משגרי טילים ותשתיות טרור שונות>> pic.twitter.com/KgqKglCD8X — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 21, 2023

Μάχες για να νικήσουν το τάγμα «Ζαϊτούν»

Την ίδια ώρα, στρατιώτες του Σώματος Μηχανικών Μάχης, Πεζικού και Τεθωρακισμένων της 36ης Μεραρχίας μάχονται για να νικήσουν το τάγμα «Ζαϊτούν» της Χαμάς. Σύμφωνα με τους IDF το τάγμα «Ζαϊτούν» είναι ένα από τα κύρια τάγματα της Χαμάς που επιχειρεί στην περιοχή Ζαϊτούν στην πόλη της Γάζας.

«Κατά τις τελευταίες ημέρες των μαχών της 36ης Μεραρχίας στο Ζαϊτούν, συναντούσαμε συνεχώς έναν εχθρό που κρυβόταν πίσω από παιδιά, γυναίκες και πολιτικές υποδομές. Οι στρατιώτες της μεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών του, η Ταξιαρχία Golani, η 188η Ταξιαρχία και η Ταξιαρχία Bislamach, επιχειρούσαν σε μια σύνθετη εμπόλεμη ζώνη σε μια αστική περιοχή, εντόπισαν τρομοκράτες που κρύβονταν σε περιοχές που υπήρχαν πολίτες και εξόντωσαν πολλούς από αυτούς. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για να προστατεύσουμε το σπίτι μας» δήλωσε ο Διοικητής της 36ης Μεραρχίας.

Στο ινδονησιακό νοσοκομείο

Πυροβολισμοί συνεχίστηκαν να ακούγονται στο ινδονησιακό νοσοκομείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Δρ Μαρουάν αλ-Σουλτάν, διευθυντής του νοσοκομείου στο BBC και επισήμανε ότι παρέμειναν περίπου 500 ασθενείς μέσα.

Αν κι όπως είπε υπήρχαν πληροφορίες «ότι δύο λεωφορεία θα σταλούν για την απομάκρυνση τραυματιών που χρειάζονταν χειρουργική επέμβαση, με προορισμό τη νότια Γάζα, τελικά ακόμα περιμένουμε, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί», τόνισε.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν σταματά να καταγγέλλει πως ο ισραηλινός στρατός διεξάγει «πόλεμο εναντίον των νοσοκομείων» στη Γάζα· σχεδόν όλες οι δομές υγείας στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Το Ισραήλ από την πλευρά του κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς και τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτά ως «ανθρώπινες ασπίδες», κάτι που το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα διαψεύδει κατηγορηματικά.

Η επικεφαλής της ινδονησιακής διπλωματίας Ρέτνο Μαρσούντι καταδίκασε χθες την «ισραηλινή επίθεση (...) η οποία σκότωσε πολλούς άμαχους και αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Σύμφωνα με πηγές στο νοσοκομείο, πάνω από εκατό τραυματίες διακομίστηκαν το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας από αυτή τη δομή υγείας στο συγκρότημα Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Βγήκαμε (ζωντανοί) ως εκ θαύματος», αρχικά «χτυπήθηκε σχολείο (σ.σ. όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι)», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο νεαρός τραυματίας καθώς διακομιζόταν. «Βρισκόμασταν στο σχολείο Ζαϊτούν, στην πόλη της Γάζας, και από το σχολείο πήγαμε στο ινδονησιακό νοσοκομείο. Απλά δεν έχω λόγια», πρόσθεσε.

Ισραηλινό πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι ισραηλινό πλήγμα έπληξε τον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν πολλοί ακόμη.

Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν κάνει ακόμη κάποιο σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.