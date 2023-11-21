Έχασε τη μάχη για τη ζωή η γυναίκα που τραυματίστηκε στη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Σίδνεϊ

Δεν τα κατάφερε τελικά και έφυγε από τη ζωή η γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) στο Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου St Vincent's επιβεβαίωσε ότι η 70χρονη θαυμάστρια του τραγουδιστή πέθανε την Δευτέρα (20.11) αφού έπεσε από έξι σειρές καθισμάτων μέσα στο στάδιο Allianz στο προάστιο Moore Park του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τον Guardian αμέσως μετά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τέθηκε σε καταστολή.

Μία ημέρα αργότερα ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συνέβη στην συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η 23χρονη Ana Clara Benevides, έπαθε ανακοπή λόγω υπερβολικής ζέστης μέσα στο στάδιο και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Σουίφτ δήλωσε συντετριμμένη από τον θάνατο της 23χρονης θαυμάστριας. «Θέλω να πω τώρα ότι αισθάνομαι βαθιά αυτή την απώλεια και η ραγισμένη καρδιά μου πηγαίνει στην οικογένεια και τους φίλους της. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που πίστευα ότι θα συνέβαινε όταν αποφασίσαμε να φέρουμε την περιοδεία στη Βραζιλία», έγραψε στη λεζάντα μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

