Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της 22χρονης Ισραηλινής, Σάνι Λουκ που διασκέδαζε στο φεστιβάλ μουσικής στο Ισραήλ και δολοφονήθηκε από μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Ο πατέρας της Νισίμ Λουκ μιλώντας στην ΕΡΤ είπε ότι η κόρη του «σκοτώθηκε επί τόπου και δεν υπέφερε. Διασκέδαζε μέχρι την τελευταία στιγμή».

Αρχικά η οικογένεια της 22χρονης πίστευε ότι είχε απαχθεί από την Χαμάς και είχε μεταφερθεί στην Γάζα. Ωστόσο τώρα αναφέρει ότι η κοπέλα προσπάθησε να φύγει από το φεστιβάλ όταν έφτασαν οι ένοπλοι και σκοτώθηκε 10 λεπτά μετά, όταν την πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητο της.

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Shani Louk's father says the abducted festivalgoer 'was killed on the spot' by Hamas and 'did not suffer' after Israeli president claimed she was decapitated and skull had been found https://t.co/m9Q89PFe7n ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) October 30, 2023

Η νεαρή διακρινόταν σε πλάνα, λίγο μετά την επίθεση, να είναι στο πίσω μέρος ενός φορτηγού των τρομοκρατών, που την περιέφεραν ημίγυμνη με σοβαρά σημάδια κακοποίησης στο σώμα της. Όπως μάλιστα ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, η Σάνι βρέθηκε αποκεφαλισμένη, κάνοντας λόγο για φρικτά βασανιστήρια που υπέστη.

«Ξέραμε ότι ήταν εκεί. Της τηλεφωνήσαμε όταν μάθαμε τι γινόταν και μάς είπε ότι είναι καλά. Μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και οδήγησαν προς το Τελ Αβίβ. Καθ’οδόν τους σταμάτησαν οι τρομοκράτες και την πυροβόλησαν. Όλες αυτές οι εικόνες με τη δολοφονία της έγιναν γνωστές σε όλο τον κόσμο» τόνισε.

«Η κόρη μου πήγε στο φεστιβάλ να περάσει καλά και την σκότωσαν» δήλωσε ο πατέρας της άτυχης νεαρής ο οποίος σημείωσε ότι έμαθε για την Σάνι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μπαίναμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αρχή για να μάθουμε αν είναι ζωντανή η κόρη μας» είπε χαρακτηριστικά.

«Είδαμε ότι είναι πάνω σε ένα φορτηγό, μετά μάθαμε ότι την πήγαν στο νοσοκομείο και τη φροντίζουν. Πήραμε πληροφορίες από το νοσοκομείο και αρχικά μας είπαν ότι είναι εκεί. Είδαμε σε ένα βίντεο ότι είναι ζωντανή αλλά μετά σε άλλο βίντεο είδαμε να την πυροβολούν στο κεφάλι. Τελικά μάς ενημέρωσαν οι ιατροδικαστές ότι είχε χτυπηθεί στο κεφάλι και σκοτώθηκε στο φεστιβάλ» συμπλήρωσε.

Αποκάλυψε ότι η Σάνι βρισκόταν στην Ελλάδα τρεις μέρες πριν από τη δολοφονία της ενώ σημείωσε ότι κανείς δεν θέλει τον πόλεμο και όλος ο πλανήτης θέλει να σταματήσει αυτό.

