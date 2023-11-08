Ο Ζελένσκι χαιρετίζει τη «σωστή» απόφαση της Κομισιόν για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα «τη σωστή» απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνέστησε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το κράτος μας πρέπει να είναι μέσα στην ΕΕ. Οι Ουκρανοί το αξίζουν», δηλώνει ο Ζελένσκι σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Telegram. Ο ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ δεσμεύθηκε από την πλευρά του να κάνει την Ουκρανία «ισότιμο» και «ισχυρό» μέλος της ΕΕ.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Όλια Στεφανίσινα έπλεξε επίσης το εγκώμιο της απόφασης της ΕΕ. «Είναι το αποτέλεσμα της τεράστιας ποσότητας δουλειάς που έγινε από την εμπόλεμη χώρα», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου χαρακτήρισε από την πλευρά της «σημαντικό ορόσημο» την απόφαση της Κομισιόν για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κισινάου.

«Η Μολδαβία βρίσκεται σταθερά στο δρόμο για την ένταξη στην ΕΕ και θα συνεχίσει να εργάζεται ακατάπαυστα για το σκοπό αυτό», ανέφερε η Σάντου σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, για τη χώρα της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε να δοθεί το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, εξέφρασε τη «χαρά» της.

«Χαίρομαι μαζί με το γεωργιανό λαό και χαιρετίζω τη θετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη χορήγηση στη Γεωργία καθεστώτος υποψήφιας χώρας», έγραψε η φιλοδυτική πρόεδρος στην πλατφόρμα X.

Η Σαλομέ Ζουραμπισβίλι υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει «περισσότερο από ποτέ να διαδραματίζει το ρόλο της ως φιλοευρωπαίας ηγέτη ώστε να ευνοήσει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που είναι ακόμα απαραίτητες».

