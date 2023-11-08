Συνέντευξη στους New York Times παραχώρησαν μέλη της Χαμάς τα οποία όπως υποστηρίζουν, στόχος τους δεν είναι να κυβερνήσουν στη Γάζα, αλλά να «αλλάξουν ολόκληρη την εξίσωση» και να στρέψουν ξανά την προσοχή στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Στην αιματηρή αριθμητική των ηγετών της Χαμάς, η σφαγή δεν είναι το λυπηρό αποτέλεσμα ενός μεγάλου λάθος υπολογισμού. Το αντίθετο, λένε: Είναι το αναγκαίο κόστος ενός μεγάλου επιτεύγματος - της συντριβής του status quo και του ανοίγματος ενός νέου, πιο ασταθούς κεφαλαίου στον αγώνα τους ενάντια στο Ισραήλ.

Ήταν απαραίτητο να «αλλάξουμε ολόκληρη την εξίσωση και να μην έχουμε απλώς μια σύγκρουση», είπε ο Χαλίλ αλ Χάγια, μέλος του ανώτατου ηγετικού σώματος της Χαμάς, στους New York Times στη Ντόχα του Κατάρ. «Καταφέραμε να βάλουμε ξανά στο τραπέζι το παλαιστινιακό ζήτημα και τώρα κανείς στην περιοχή δεν έχει ηρεμία».

«Ο στόχος της Χαμάς δεν είναι να διευθύνει τη Γάζα και να της φέρει νερό και ηλεκτρισμό και άλλα τέτοια», υπογράμμισε ο αλ Χάγια και προσθέτει: «Αυτή η μάχη δεν ήταν επειδή θέλαμε καύσιμα ή εργάτες. Δεν γίνεται για να βελτιωθεί η κατάσταση στη Γάζα. Αυτή η μάχη είναι για την πλήρη ανατροπή της κατάστασης».

Από την πλευρά του οΤαχέρ Ελ-Νουνού, σύμβουλος μέσων ενημέρωσης της Χαμάς δήλωσε: «Ελπίζω ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ θα γίνει μόνιμος σε όλα τα σύνορα και ότι ο αραβικός κόσμος θα σταθεί δίπλα μας».

