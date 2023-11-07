"Δεν είναι η ώρα για εκλογές" στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βάζοντας τέλος στη σεναριολογία για τις προεδρικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για το 2024.

"Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είναι η ώρα για την άμυνα, τη μάχη, από την οποία εξαρτάται η τύχη του κράτους και του λαού, και όχι για φάρσα, που μόνο η Ρωσία περιμένει από την Ουκρανία. Νομίζω ότι δεν είναι η ώρα για εκλογές", δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία.

"Πρέπει να ενωθούμε, να μην διχαζόμαστε, να μην αναλωνόμαστε σε έριδες ή άλλες προτεραιότητες", προέτρεψε.

Εάν η Ρωσία δεν είχε εισβάλει τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, οι βουλευτικές εκλογές θα έπρεπε να είχαν διεξαχθεί στην Ουκρανία φέτος τον Οκτώβριο και οι προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο του 2024.

"Δεν υπάρχει χώρος για αντιπαραθέσεις", δήλωσε απόψε ο Ζελένσκι. "Όλοι καταλαβαίνουμε ότι σήμερα, σε καιρό πολέμου, καθώς οι προκλήσεις είναι πολλές, είναι απολύτως ανεύθυνο να θέτουμε ζήτημα εκλογών στην κοινωνία ελαφρά τη καρδία", υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται μεσούσης της συζήτησης στη χώρα για τη δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών σε καιρό πολέμου.

"Ο Ουκρανός πρόεδρος μελετά και ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά", δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα έθεταν άνευ προηγουμένου προκλήσεις για τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

