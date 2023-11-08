Σεισμός στην Αττάλεια- Έγινε αισθητός στο Καστελόριζο

Σεισμική δόνηση της τάξης των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Αττάλειας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Καστελόριζο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Πηγή: skai.gr

