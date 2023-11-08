Σεισμός στην Αττάλεια- Έγινε αισθητός στο Καστελόριζο

Λογαριασμός
Σεισμός στην Αττάλεια- Έγινε αισθητός στο Καστελλόριζο

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση της τάξης των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Αττάλειας στην Τουρκία.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Καστελόριζο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

