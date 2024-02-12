Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο οποίος πάσχει από καρκίνο του προστάτη, μεταβίβασε τις εξουσίες του στην υφυπουργό του χθες Κυριακή, μερικές ώρες μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο εξαιτίας «επείγοντος προβλήματος στην ουροδόχο κύστη», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Περί τις 16:55 (...) ο υπουργός Όστιν μεταβίβασε τα καθήκοντά του» στην υφυπουργό του Κάθλιν Χιξ, η οποία τα «ανέλαβε», εξήγησε ο Πατ Ράιντερ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως ο κ. Όστιν εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία και ότι ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

