Το Ιράκ ξαναρχίζει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το μέλλον του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού

Οι ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν πως ξανάρχισαν χθες Κυριακή οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το μέλλον του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα τις «διαταράξει» κάποια νέα εξέλιξη, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν «το ταχύτερο δυνατόν».

Από τα μέσα Οκτωβρίου, ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν εξαπολύουν τη μια μετά την άλλη επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων ανεπτυγμένων στο Ιράκ και στη Συρία στο πλαίσιο διεθνούς συνασπισμού ο οποίος δρα εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Σε αντίποινα, η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε φονικά πλήγματα εναντίον των οργανώσεων αυτών.

Επιδιώκοντας αποκλιμάκωση, Βαγδάτη και Ουάσιγκτον άρχισαν στα τέλη Ιανουαρίου συνομιλίες εντός των ορίων κοινής «ανώτατης στρατιωτικής επιτροπής». Όμως η διαδικασία ανεστάλη σχεδόν αμέσως, καθώς την 28η Ιανουαρίου επίθεση drone σκότωσε τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην ιορδανική έρημο, στα σύνορα με τη Συρία.

«Η ιρακινή ανώτατη στρατιωτική επιτροπή ξανάρχισε (σ.σ. χθες) Κυριακή τις συναντήσεις της με τις δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού στη Βαγδάτη», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατηγός Γιαχία Ρασούλ, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.

Σε αυτό το στάδιο, οι συνομιλίες έχουν σκοπό να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που εγείρει το ΙΚ, καθώς επίσης και το «επιχειρησιακό περιβάλλον» και «οι δυνατότητες των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων», θύμισε ο ιρακινός ανώτατος αξιωματικός.

«Στη βάση αυτών των συναντήσεων, θα καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για τη μελετημένη και προοδευτική μείωση» του προσωπικού «ως τον τερματισμό της αποστολής των δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού κατά του ΙΚ», πρόσθεσε.

«Όσο δεν διαταράσσει τίποτε την ηρεμία των συνομιλιών, οι συναντήσεις θα γίνονται τακτικά ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες της επιτροπής το ταχύτερο δυνατόν», συμπλήρωσε.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, έχουν γίνει πάνω από 165 επιθέσεις με ρουκέτες, drones και βαλλιστικούς πυραύλους βραχείας εμβέλειας εναντίον αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και στη Συρία, ενέργειες που πυροδότησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς. Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», οργάνωση-ομπρέλα φιλοϊρανών μαχητών.

Οι ΗΠΑ διατηρούν 2.500 στρατιωτικούς στο Ιράκ στο πλαίσιο του συνασπισμού, παρέχοντας βοήθεια και συμβουλές στις κυβερνητικές δυνάμεις για να αποτραπεί η επανεμφάνιση του ΙΚ.

Προς αντικατάσταση του διεθνούς συνασπισμού, οι ιρακινές αρχές λένε πως θέλουν διμερή στρατιωτική συνεργασία με μέλη του χωριστά.

Ο συνασπισμός και οι ΗΠΑ, αντίθετα με τη Βαγδάτη, προεξοφλούν πως η διαδικασία θα πάρει πολύ χρόνο. Αναγγέλλοντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο συνασπισμός ανέφερε την περασμένη Πέμπτη πως σκοπός είναι να «αποτιμηθεί η πρόοδος στην κοινή αποστολ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

