Ένας νεκρός σε έκρηξη βόμβας στο αγγλόφωνο Καμερούν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Κυριακή σε επίθεση με αυτοσχέδια βόμβα στο δυτικό Καμερούν, με τις αρχές να υποπτεύονται πως επρόκειτο για ενέργεια αυτονομιστών που ανήκουν στην αγγλόφωνη μειονότητα και πολεμούν τον στρατό τα τελευταία επτά χρόνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επίθεση έγινε δυο ώρες αφού είχε περάσει από το σημείο μαθητική παρέλαση επ’ ευκαιρία της ετήσιας εθνικής εορτής της νεολαίας, μετέδωσε το δίκτυο της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης CRTV.

Στην κοινότητα Νκαμπέ, «αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός κρυμμένος σε σημείο πώλησης τροφίμων πυροδοτήθηκε όχι μακριά από τον τόπο της γιορτής (...) δύο ώρες μετά την παρέλαση», τόνισε το κρατικό δίκτυο.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται παιδιά με μπλε σχολικές στολές να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις και άνθρωποι που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ελαφρά τραυματίες.

Οι αρχές καταμέτρησαν «περίπου σαράντα τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση, κι έναν θάνατο», δήλωσε στο CRTV ο Αντόλφ Λελέ Λαφρίκ, κυβερνήτης στη βορειοδυτική διοικητική περιφέρεια, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για τις ταυτότητες των θυμάτων, σημειώνοντας πάντως ότι «συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι».

Οι υποψίες «στρέφονται στους αυτονομιστές», σχολίασε το CRTV.

Η βορειοδυτική και η νοτιοανατολική περιφέρεια του Καμερούν —όπου ο πληθυσμός είναι κυρίως αγγλόφωνος στην κατά πλειονότητα γαλλόφωνη χώρα της κεντρικής Αφρικής με περίπου τριάντα εκατομμύρια κατοίκους— έχουν μετατραπεί από τα τέλη του 2016 σε θέατρο εξαιρετικά αιματηρής ένοπλης σύρραξης, ανάμεσα σε ένοπλα κινήματα που απαιτούν ανεξαρτησία και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης τις οποίες ανέπτυξε μαζικά εκεί ο πρόεδρος Πολ Μπιγιά, στην εξουσία αδιαλείπτως για 41 χρόνια και πλέον.

Οι αντάρτες και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα από διεθνείς ΜΚΟ για εγκλήματα με θύματα αμάχους, οι οποίοι είναι τα περισσότερα θύματα της σύγκρουσης.

Οι επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, γενικά μικρής ισχύος, δεν είναι σπάνιες.

Την περασμένη Τρίτη, αντινομάρχης και τέσσερις συνεργάτες του απήχθησαν από αυτονομιστές καθώς πήγαιναν στη Νκαμπέ. Μόνο ο αξιωματούχος κατάφερε να διαφύγει: εντοπίστηκε αργότερα από τον στρατό.

Οι αρχές ανέφεραν πως βρήκαν τα πτώματα αστυνομικού που τον φύλασσε και του οδηγού του. Έφεραν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.

Οργανώσεις αυτονομιστών προχωρούν συχνά σε απαγωγές πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων λειτουργών. Ενίοτε τουφεκίζουν ομήρους που κατηγορούν ότι είναι «συνεργάτες» του κράτους, πάντως αφήνουν ελεύθερους τους περισσότερους, συνήθως αφού καταβληθούν λύτρα.

Οι αντάρτες, όπως και ο στρατός και η αστυνομία, κατηγορούνται συχνά από εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ για εγκλήματα και ωμότητες σε βάρος αμάχων: οι μεν βάζουν στο στόχαστρο κυρίως γαλλόφωνους, που κατηγορούν πως είναι «συνεργάτες» της Γιαουντέ· οι δε εξαπολύουν επιχειρήσεις τιμωρίας ανθρώπων που κατηγορούν ότι είναι συμπαθούντες των αυτονομιστών.

Η σύρραξη αυτή ξέσπασε στα τέλη του 2016, αφού ο πρόεδρος Μπιγιά διέταξε τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων αγγλόφωνων, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τον εξοστρακισμό και την περιθωριοποίησή τους από την κεντρική εξουσία.

Τη 12η Ιανουαρίου, η ΜΚΟ Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) τόνιζε πως «τουλάχιστον 6.000 πολίτες έχουν σκοτωθεί από τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αυτονομιστές μαχητές» τα επτά και πλέον χρόνια της ένοπλης σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

