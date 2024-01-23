Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έκανε σήμερα την πρώτη δημόσια εμφάνισή του, διαδικτυακά και από το σπίτι, μετά τη νοσηλεία του στις αρχές Ιανουαρίου χωρίς να προειδοποιήσει τις ανώτερες αρχές της χώρας, καθώς παρενέβη μέσω βιντεοδιάσκεψης σε μια συνάντηση της ομάδας επαφής για την Ουκρανία, παραλείποντας, ωστόσο, να διαβάσει τα σχόλια που είχε προετοιμάσει σχετικά με την υγεία του.

Ο Λόιντ Όστιν, ηλικίας 70 ετών, νοσηλεύτηκε την 1η Ιανουαρίου για δύο εβδομάδες λόγω επιπλοκών που εμφάνισε έπειτα από μια επέμβαση που συνδέεται με καρκίνο του προστάτη, με τον οποίο διαγνώστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου.

Αυτή η διάγνωση και οι δύο νοσηλείες που ακολούθησαν δεν επικοινωνήθηκαν στις ανώτερες αρχές της χώρας, αρχής γενομένης από τον Τζο Μπάιντεν, παρά μόνο έπειτα από τέσσερις ημέρες, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στον Τύπο και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων του, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου.

Ο Όστιν εμφανίστηκε σε live stream για λίγα λεπτά, καθώς έκανε τις εναρκτήριες δηλώσεις του. Καθόταν μπροστά από έναν λευκό τοίχο, έχοντας πίσω του κάτι που έμοιαζε με ένα πληκτρολόγιο συστήματος ασφαλείας στα αριστερά του και το λογότυπο του υπουργείου Άμυνας στα δεξιά του, με δύο μικρές σημαίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πάνω σε έναν εκτυπωτή.

«Η ασφάλεια του συνόλου της διεθνούς κοινότητας διακυβεύεται στη μάχη στην Ουκρανία. Είμαι πιο αποφασισμένος από ποτέ να εργαστώ με τους συμμάχους μας και τους εταίρους μας για να στηρίξουμε την Ουκρανία και να διασφαλίσουμε ότι η δουλειά θα γίνει», δήλωσε ο Όστιν.

Επισήμανε τη στρατιωτική βοήθεια ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, την οποία ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, όμως δεν αναφέρθηκε σε μια νέα αμερικανική βοήθεια, καθώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι.

Η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση στο Κογκρέσο αρνείται να δώσει το πράσινο φως σε ένα νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας, όσο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν ανταποκρίνεται στις αξιώσεις της για τη μείωση της μετανάστευσης στα σύνορα με το Μεξικό.

Η νοσηλεία του επικεφαλής του Πενταγώνου χωρίς να ενημερώσει τον Λευκό Οίκο έγινε σε μια χρονική στιγμή όπου οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται στο στόχαστρο πυρών στο Ιράκ και τη Συρία και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον της παγκόσμιας θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε, εντούτοις, ότι ο επικεφαλής του Πενταγώνου επέβλεψε τη 12η Ιανουαρίου τα αμερικανο-βρετανικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, «από το κρεβάτι του νοσοκομείου» του.

Ο Λόιντ Όστιν δεν αναμένεται να συμμετάσχει στην κοινή συνέντευξη τύπου με στρατηγούς των ΗΠΑ μετά τη συνάντηση, κάτι που αποτελεί ρουτίνα έπειτα από τέτοιου είδους συνεδριάσεις.

