Η Βρετανία σχεδιάζει τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσει νέες κυρώσεις στοχοποιώντας τη χρηματοδότηση των επιθέσεων των Χούθι στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έναν νέο γύρο πληγμάτων στην Υεμένη χθες, Δευτέρα, στοχοποιώντας υπόγειο αποθηκευτικό χώρο των Χούθι καθώς και δυνατότητες πυραύλων και επιτήρησης που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, σύμμαχος του Ιράν.

«Θα χρησιμοποιήσουμε τα πιο αποτελεσματικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να αποκόψουμε τους οικονομικούς πόρους των Χούθι, όπου χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε ο Σούνακ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Εργαζόμαστε στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό και σχεδιάζουμε να ανακοινώσουμε νέα μέτρα κυρώσεων τις ερχόμενες ημέρες».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης πως "τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από τα χθεσινοβραδινά πλήγματα δείχνουν πως όλοι οι επιδιωκόμενοι στόχοι έχουν καταστραφεί".

Ο Ρίσι Σούνακ είπε ακόμη πως ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.