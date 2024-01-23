Κολλημένο στα 90 δευτερόλεπτα το ρολόι της Αποκάλυψης

Ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε «άνευ προηγουμένου κίνδυνο».

Οι επιστήμονες ενημέρωσαν ότι παραμένουν κολλημένοι στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα της αποκάλυψης.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης, ο διάσημος υποθετικός δείκτης μέτρησης που δείχνει σε συμβολικό επίπεδο πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανθρωπότητα για να καταστραφεί, μετακίνησε και φέτος τους δείκτες του με την ανθρωπότητα να είναι ξανά σε θέση να αντιληφθεί πόσο κοντά στη λήθη είμαστε.

O χρόνος μέχρι τα μεσάνυχτα μειώθηκε κατά δέκα δευτερόλεπτα, έχοντας κολλήσει προηγουμένως επί 3 χρόνια στα 100 δευτερόλεπτα.

Το παραπάνω συνεπάγεται πως ο κόσμος μας όχι απλώς δεν έγινε ασφαλέστερος, κατά την προηγούμενη χρονιά, κάτι που γίνεται εξάλλου εύλογα αντιληπτό εάν λάβουμε υπ' όψιν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ο χρόνος μας μειώνεται και οδεύουμε σταθερά προς την καταστροφή με μόλις 1,5 δευτερόλεπτο να μας χωρίζει από το "τέλος".

Το ρολόι ανήκει στο The Bulletin of Atomic Scientists (BAS) και οι ειδικοί τονίζουν πως η ένδειξη σταθερότητας στο χρόνο που μας απομένει...μέχρι το τέλος, δεν είναι απαραίτητα καλή.

«Η σταθερότητα δεν είναι καλό νέο», έχει εξηγήσει η καθηγήτρια Sharon Squassoni από το Ινστιτούτο Διεθνούς Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

«Είμαστε κολλημένοι σε μια επικίνδυνη στιγμή, που δεν φέρνει ούτε σταθερότητα ούτε ασφάλεια».

Σημειώνεται πώς το ρολόι ποτέ δεν ήταν πιο κοντά στα μεσάνυχτα από όσο είναι τώρα.

Το Doomsday Clock – που προορίζεται ως ένας τρόπος παρακολούθησης του κινδύνου στον οποίο βρίσκεται η ανθρωπότητα – έλαβε την ετήσια προσαρμογή του για φέτος με τους 13 βραβευμένους επιστήμονες που υπολογίζουν την «ώρα» που μας απομένει μέχρι την καταστροφή, να λάβουν υπόψη τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τις βιοαπειλές, τη διάδοση των πυρηνικών όπλων, τη συνεχιζόμενη κλιματική κρίση, τις κρατικές εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις ανατρεπτικές τεχνολογίες.

Από το 1947, πυρηνικοί επιστήμονες και άλλοι ειδικοί έχουν ενεργήσει ως χρονομετρητές για το Ρολόι της Αποκάλυψης.

Μια ομάδα συμβούλων, ερευνητών και ειδικών σε θέματα πολιτικής με το Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) αξιολογεί ετησίως την κατάσταση του κόσμου για να αποφασίσει εάν οι δείκτες του ρολογιού θα κινηθούν προς τα εμπρός, θα γυρίσουν πίσω ή θα παραμείνουν εκεί που βρίσκονται.

