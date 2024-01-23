Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) ανακοίνωσαν ότι επέλεξαν πέντε προμηθεύτριες εταιρείες προκειμένου να θέσουν σε τροχιά γύρω από τη Γη μικρούς ευρωπαϊκούς δορυφόρους, με στόχο να δώσουν ώθηση στον ανταγωνισμό.

Μια συμφωνία πλαίσιο υπογράφηκε με την Arianespace, την εταιρεία που κατασκευάζει τους πυραύλους Ariane 6, Vega και Vega-C, καθώς και με τέσσερις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε καμία εκτόξευση των δικών τους πυραύλων. Πρόκειται για τις γερμανικές Isar Aerospace και Rocket Augsburg Factory (RFA), τη βρετανική Orbex και την ισπανική PLD Space.

Η πρώτη εκτόξευση ενός πυραύλου Ariane 6 πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 15ης Ιουνίου-31ης Ιουλίου φέτος. Το καλοκαίρι θα εκτοξευθεί επίσης ο τελευταίος πύραυλος Vega ενώ ο Vega-C θα επιστρέψει στο διάστημα «πριν από το τέλος του έτους», αφού καθηλώθηκε στο έδαφος λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΕΟΔ, Γιόζεφ Άσμπαχερ.

Η επιλογή των πέντε προμηθευτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Flight Ticket Initiative» έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων, ευρωπαϊκών συστημάτων εκτόξευσης, διευρύνοντας τον ανταγωνισμό των εταιρειών, εξήγησε ο ΕΟΔ.

Οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες και να αποφύγουν να προσφύγουν στις υπηρεσίες της αμερικανικής SpaceX ή σε ινδικές εταιρείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

