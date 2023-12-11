Ο «τρελός» με το αλυσοπρίονο ορκίστηκε πρόεδρος της Αργεντινής

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το ρολόι έδειχνε 07:45 πμ και ο Ραούλ Αλφονσίν μόλις είχε μπει στο ασανσέρ του ξενοδοχείου Panamericano. Μαζί του ήταν ο φωτογράφος, Βικτώρ Μπούγκε και ο επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας του. Όσο το ασανσέρ κινούνταν προς το ισόγειο, οι τρεις άνδρες έστεκαν σιωπηλοί. Ήταν 10 Δεκεμβρίου 1983 και απέμεναν μόλις λίγες ώρες έως ότου ο Αλφονσίν ορκιζόταν πρόεδρος της Αργεντινής. Είχαν προηγηθεί οκτώ χρόνια αιμοσταγούς δικτατορίας.

Χθες, η Αργεντινή γιόρτασε 40 χρόνια Δημοκρατίας με τον «τρελό», όπως τον αποκαλούν, Χαβιέρ Μιλέι να ορκίζεται πρόεδρος. Το ρολόι έδειχνε 11:57 π.μ. ακριβώς και το ημερολόγιο έγραφε 10 Δεκεμβρίου 2023.

Η νέα εποχή στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής αρχίζει και το τιμόνι της χώρας στρίβει πια απότομα προς τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό της αγοράς. Η Αργεντινή αφήνει πίσω τις αναδιανεμητικές πολιτικές του περονιστή Αλμπέρτο Φερνάντες και εγκαταλείπει τις υποσχέσεις περί «μηδενικής φτώχειας» του νεοφιλελεύθερου Μαουρίτσιο Μάκρι που έριξαν τη χώρα ξανά στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Δεν ήρθα να κυβερνήσω τα πρόβατα αλλά, να ξυπνήσω τα λιοντάρια», έλεγε ξανά και ξανά ο Χαβιέρ Μιλέι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και κραδαίνοντας ένα αλυσοπρίονο δεσμευόταν να πετσοκόψει το σπάταλο κράτος και να βάλει λουκέτο την Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Όντας αποφασισμένος να τα ισοπεδώσει όλα, κατάφερε να πείσει με την υπερβολή των λόγων του και χθες, στην παρθενική του ομιλία ως πρόεδρος της Αργεντινής παρέμεινε πιστός στον εκκεντρικό του χαρακτήρα.

Φορώντας την προεδρική κορδέλα δεν εκφώνησε την πρώτη του ομιλία εντός του Κογκρέσου αλλά έξω από αυτό και συγκεκριμένα στις σκάλες που οδηγούν στο κτίριο όπου στεγάζονται η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Οι οπαδοί του ήταν εκεί, από όλα τα μέρη της Αργεντινής. Κυματίζοντας σημαίες και ντυμένοι με τα χρώματα της χώρας άκουγαν με προσοχή την πρώτη ομιλία Μιλέι ως προέδρου.

«Σήμερα τελειώνουμε με μία μακρά και θλιβερή εποχή παρακμής και αρχίζουμε την ανοικοδόμηση της χώρας μας», τόνισε ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής συγκρίνοντας την εκλογή του με την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου αφού, όπως εξήγησε, αυτή σηματοδοτεί μία εξίσου σημαντική στιγμή για την ιστορία,όμως, της Αργεντινής.

Υπογραμμίζοντας ότι αφού η χώρα του καλωσόρισε τις ιδέες για την ελευθερία είναι πλέον έτοιμη για την αλλαγή και υποσχέθηκε ένα απότομο και επώδυνο σοκ λιτότητας για να διορθωθεί η οικονομική της κατάσταση. «Η απερχόμενη κυβέρνηση μας άφησε σε τροχιά προς τον υπερπληθωρισμό και είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποφύγουμε την καταστροφή (...) Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από τη λιτότητα» υπογράμμισε.

H Αργεντινή βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Ο πληθωρισμός αγγίζει το 143% σε ετήσια βάση, το αργεντίνικο πέσο έχει βυθιστεί, το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει εκτιναχθεί, 4 στους 10 ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ, το χρέος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φτάνει τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Δεν υπάρχουν λεφτά» επανέλαβε ο Χαβιέρ Μιλέι ξεκαθαρίζοντας ότι προτιμά να πει μία «δύσκολη αλήθεια από ένα βολικό ψέμα». Όπως εξήγησε «ζούμε εδώ και 15 χρόνια με στασιμοπληθωρισμό. Αυτό είναι το τελευταίο φαρμάκι που πρέπει να πιούμε προτού αρχίσουμε την ανοικοδόμηση της Αργεντινής».

Η εποχή Μιλέι έχει -επισήμως- αρχίσει.

«Για καλό και για κακό τίποτε δεν θα είναι το ίδιο», γράφει η Noticias και όλοι εντός και εκτός Αργεντινής περιμένουν να μάθουν τι σόι πρόεδρος θα αποδειχθεί εκείνος που εμπιστεύεται τους νόμους της αγοράς αλλά οι αγορές δεν αισθάνονται καθόλου ασφαλείς μαζί του.

