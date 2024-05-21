My Style Rocks: Gala videoclip με δύο νικήτριες – Δείτε το τρέιλερ

MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Έμπνευση από το styling που έχει η εμφάνιση ενός τραγουδιστή της Panik Records σε videoclip του πρέπει να αντλήσουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks στο σημερινό Gala! Δύο από τους κριτές έχουν συμμετάσχει σε videoclip, σε ποια και πότε;

Άννα Βίσση, Josephine, Έλενα Τσαγκρινού, Ελένη Φουρέιρα, Ήβη Αδάμου, Γιάννης Ζαφειρίου, Κατερίνα Λιόλιου, Λένα Ζευγαρά και Δέσποινα Βανδή αποτελούν έμπνευση για τις fashionistas.

ΙΩΑΝΝΑ

Το σημερινό Gala κρύβει και μία πολύ μεγάλη έκπληξη καθώς πέρα από τη νικήτρια της εβδομάδας θα αναδείξει και τη νικήτρια της ημέρας στην οποία θα δοθεί μία μεγάλη ευκαιρία!

Σε αρκετές από τις εμφανίσεις οι διαγωνιζόμενες δεν εστιάζουν στο styling του videoclip αλλά στη γενικότερη αισθητική και ατμόσφαιρα, παίζοντας με τα όρια του θέματος.

Η Νικολίνα με τα παπούτσια που επιλέγει να φορέσει φτάνει τα 2 μέτρα σε ύψος!

ΝΙΚΟΛΙΝΑ

Η Ζέτα από την άλλη πλευρά γίνεται «Μέδουσα» και αγκαλιάζει ένα… φίδι, ποια είναι η σκέψη πίσω από το look της;

Η κακή εφαρμογή στο ρούχο της Ιωάννας της στοιχίζει βαθμολογικά…

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων θα αναδειχθούν οι δύο νικήτριες ενώ μία διαγωνιζόμενη θα αποχαιρετήσει το My Style Rocks.

Δείτε το τρέιλερ



MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

