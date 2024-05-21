Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Φωτιές φαίνεται πως έχουν ανάψει στα τηλεοπτικά στούντιο οι διαρροές πληροφοριών για τον επικείμενο γάμο του Στέφανου Κασσελάκη με τον Τάιλερ Μακμπέθ στην Κρήτη στο τέλος του Αυγούστου.

Το πότε ακριβώς θα γίνει, το προσκλητήριο, το τριήμερο γλέντι αλλά και ό,τι ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα «πουλάει» και λογικά όλοι προσπαθούν να μάθουν αποκλειστικές λεπτομέρειες.

Στα πλαίσια του ρεπορτάζ του Happy Day χθες, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε ότι σύμφωνα με πληροφορίες της ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα τραγουδήσει στον γάμο του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ως εδώ καλά; Ας τα λέμε καλά.

Έλα όμως που το θέμα δεν έληξε χθες, καθώς σήμερα το πρωί η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επανήλθε και απάντησε στη χθεσινή διάψευση του Γιώργου Λιάγκα: «Θέλω να πω, επειδή διέψευσε ο Γιώργος Λιάγκας ένα ρεπορτάζ που είπα εγώ, σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Τάιλερ. Είπα εγώ ότι έχω μια πληροφορία ότι θα τραγουδήσει στον γάμο τους. Εγώ επιμένω στο ρεπορτάζ μου, αλλά σε ποια λογική; Δεν είπα ότι έχουν κλείσει συμβόλαιο, ότι θα κοπεί τιμολόγιο και ότι είναι μια συνεργασία και ότι έχει αναλάβει τη διασκέδαση». Ήταν τα πρώτα της λόγια και συνέχισε: «Είπα ότι σε φιλικό επίπεδο, και το γνωρίζω από πάρα πολύ καλή πηγή, Γιώργο μου, που την εμπιστεύομαι, οπότε κι εσύ να διασταυρώσεις το δικό σου ρεπορτάζ… Ότι είναι ένας καλεσμένος που θα αναλάβει μεταξύ άλλων και τη διασκέδαση. Τώρα, θα πει ένα, δύο, πέντε κομμάτια, δεν το ξέρω. Ο Γιώργος μπορεί να ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι μια μορφή συνεργασίας. Εγώ δεν είπα για συνεργασία, είπα ότι είναι ένας από τους καλλιτέχνες που ως προσκεκλημένος θα αναλάβει και τη διασκέδαση».

Και φυσικά εκείνος δεν άφησε τίποτα αναπάντητο.

«Σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή με έψεξε ότι το διαστρέβλωσα το ρεπορτάζ και να κοιτάξω τις πληροφορίες μου. Θέλω, λοιπόν, να διαβεβαιώσω τη Σταματίνα για να κοιμάται ήσυχη, ότι οι πληροφορίες μου συνήθως είναι σωστές. Σπάνια όταν δίνω ρεπορτάζ πέφτω έξω. Η πληροφορία είναι η εξής: Σε καμία περίπτωση δεν θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον γάμο του Στέφανου Κασσελάκη με τον Τάιλερ, ξεκάθαρο. Τέλος, το κλείνουμε, είναι έτσι όπως σας το λέω».

Και συνέχισε διαψεύδοντας ακόμα και το ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είναι καλεσμένος στον γάμο: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έχει δεχτεί πρόσκληση για τον γάμο. Προσκλήσεις έχουν πάει μόνο στο στενό συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. Δεν αποκλείεται να προσκληθεί γιατί θα γίνουν και κάποιες προσκλήσεις πιο ανοιχτές».

Αναμένοντας να δούμε αν η «κόντρα» θα συνεχιστεί και αύριο κάτι μας λέει ότι το θέμα ανάμεσά τους δε θα λήξει εύκολα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.