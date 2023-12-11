Συντριβή F-16 των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια γυμνασίων στη Νότια Κορέα

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια γυμνασίων στη Νότια Κορέα, με τον χειριστή να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του και να διασώζεται αργότερα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

«Το αεροσκάφος συνετρίβη στα ύδατα (σ.σ. της Κίτρινης Θάλασσας) μετά την απογείωσή του από αεροπορική βάση στην Γκουνσάν, 178 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ», εξήγησε το Γιονάπ.

Ο πιλότος του μονοθέσιου, που μπόρεσε να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος, διασώθηκε, διευκρίνισε αργότερα το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονόμασε.

Το νοτιοκορεάτικο υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Δεν ήταν διαθέσιμος εκπρόσωπος της αμερικανικής δύναμης της Νότιας Κορέας για επιβεβαιώσει το συμβάν.

Τον Μάιο, αμερικανικό F-16 συνετρίβη σε νοτιοκορεατική αγροτική περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του και βγήκε σώος.

Η Ουάσιγκτον, ο κυριότερος σύμμαχος της Σεούλ, διατηρεί περίπου 28.500 στρατιωτικούς στη Νότια Κορέα για να εγγυάται την προστασία της από τη Βόρεια Κορέα, χώρα εφοδιασμένη με πυρηνικά όπλα.

Στην κοντινή Ιαπωνία, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα πως καθηλώνουν στο έδαφος τον στόλο υβριδικών αεροσκαφών V-22 Osprey έπειτα από δυστύχημα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε οκτώ στρατιωτικούς των ΗΠΑ στα τέλη Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.