Με λίγα λόγια και με μια φωτογραφία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στον γιο του Κωνσταντίνο για την ονομαστική του εορτή.
Ο πρωθυπουργός ανήρτησε στο Instagram, φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται με τον γιο του Κωνσταντίνο, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Χρόνια πολλά στον καλύτερο συμπαίκτη μου», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας emoji καρδιάς.
