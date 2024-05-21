Με λίγα λόγια και με μια φωτογραφία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στον γιο του Κωνσταντίνο για την ονομαστική του εορτή.

Ο πρωθυπουργός ανήρτησε στο Instagram, φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται με τον γιο του Κωνσταντίνο, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο συμπαίκτη μου», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας emoji καρδιάς.

Πηγή: skai.gr

