Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στον γιο του Κωνσταντίνο για την γιορτή του

Ο πρωθυπουργός ευχήθηκε στον γιο του Κωνσταντίνο για την ονομαστική του εορτή

Μητσοτακης

Με λίγα λόγια και με μια φωτογραφία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στον γιο του Κωνσταντίνο για την ονομαστική του εορτή. 

Ο πρωθυπουργός ανήρτησε στο Instagram, φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται με τον γιο του Κωνσταντίνο, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο συμπαίκτη μου», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας emoji καρδιάς.

