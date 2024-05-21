Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Mea culpa» από Άδωνι για Κασσελάκη στον ΣΚΑΪ 100,3 - «Κακώς τον είπα 'μάπα' - Μου ξέφυγε»

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Άδωνις

Στην παραδοχή ότι «κακώς» χρησιμοποίησε τη λέξη «μάπας» για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έπειτα από ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3 και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι του «ξέφυγε» ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, ενώ υπενθύμισε ότι στην επίμαχη τηλεοπτική συνέντευξη στο Action 24 αποδέχθηκε άμεσα να διαγραφεί ο χαρακτηρισμός, ενώ ταυτόχρονα δεν παρέλειψε να κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για «συνειδητά ψέματα» αναφορικά με δήλωση για το ΕΣΥ.

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν αποκάλεσε «κάφρους» του υγειονομικούς γενικά, αλλά μερικούς παρισταμένους συνδικαλιστές που έβριζαν πάνω στην Ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου», υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τη φράση «θα σας ξεσκίσω» με αποδέκτη τον ίδιο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είχε προηγηθεί ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στα social media, όπου παρουσίασε τα στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχει «διάλυση του ΕΣΥ», όπως υποστηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ κάλεσε τον Στέφανο Κασσελάκη να πάρει ξεκάθαρη θέση με το αν διαφωνεί με τη διεξαγωγή του τελικού του Conference League από την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άδωνις Γεωργιάδης Στέφανος Κασσελάκης ΣΚΑΪ 100.3
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
18 0 Bookmark