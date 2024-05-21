Στην παραδοχή ότι «κακώς» χρησιμοποίησε τη λέξη «μάπας» για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έπειτα από ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3 και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι του «ξέφυγε» ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, ενώ υπενθύμισε ότι στην επίμαχη τηλεοπτική συνέντευξη στο Action 24 αποδέχθηκε άμεσα να διαγραφεί ο χαρακτηρισμός, ενώ ταυτόχρονα δεν παρέλειψε να κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για «συνειδητά ψέματα» αναφορικά με δήλωση για το ΕΣΥ.

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν αποκάλεσε «κάφρους» του υγειονομικούς γενικά, αλλά μερικούς παρισταμένους συνδικαλιστές που έβριζαν πάνω στην Ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου», υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τη φράση «θα σας ξεσκίσω» με αποδέκτη τον ίδιο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είχε προηγηθεί ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στα social media, όπου παρουσίασε τα στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχει «διάλυση του ΕΣΥ», όπως υποστηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ κάλεσε τον Στέφανο Κασσελάκη να πάρει ξεκάθαρη θέση με το αν διαφωνεί με τη διεξαγωγή του τελικού του Conference League από την Ελλάδα.

«Αγαπητέ» @skasselakis η φράση που χρησιμοποίησα, κακώς, έγινε εν τη ρύμη του λόγου μου και ζήτησα να διαγραφεί αμέσως. Εσείς που είστε αλάνθαστος δεν αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι κοινοί θνητοί κάνουμε ενίοτε και λάθη…Αντιθέτως όμως όσα γράφετε εδώ είναι συνειδητά ψέματα. Ποτέ… https://t.co/YYb4aM0IE3 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2024

Πηγή: skai.gr

