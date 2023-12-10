«Ορκίζομαι στον Θεό και τη χώρα... να ασκήσω με πίστη και πατριωτισμό τη θέση του προέδρου του έθνους της Αργεντινής», είπε κατά την ορκωμοσία του ο 53χρονος οικονομολόγος Χαβιέ Μιλέι ενώ τόνισε ότι «δε θα υπάρξουν ημίμετρα».

Την ίδια στιγμή χιλιάδες υποστηρικτές του παρατάχθηκαν στους δρόμους μπροστά από το Κογκρέσο στο Μπουένος Άιρες, κυματίζοντας τη σημαία της χώρας.

Μετά την τελετή ορκωμοσίας, ο Μιλέι υποσχέθηκε μια νέα εποχή για τη χώρα, αλλά προειδοποίησε για επώδυνα μέτρα λιτότητας και μια οικονομική κρίση που θα «επιδεινωθεί» προτού βελτιωθεί.

«Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή στην Αργεντινή»

«Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή στην Αργεντινή», είπε, τονίζοντας ότι «καμία κυβέρνηση δεν έχει λάβει χειρότερη 'κληρονομιά' από αυτή που λαμβάνουμε εμείς». «Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη λιτότητα και δεν υπάρχει εναλλακτική από μια προσαρμογή σοκ», προειδοποίησε ο Μιλέι, λέγοντας ότι οι προκάτοχοί του είχαν αφήσει τη χώρα χωρίς κεφάλαια και σε μια πορεία προς τον υπερπληθωρισμό.

Η DW σημειώνει πως ο πληθωρισμός στην Αργεντινή έχει φτάσει το 140% από έτος σε έτος, και το 40% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας. Οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα έχουν εξαντληθεί βαθιά και η υπερχρεωμένη χώρα έχει λίγες επιλογές για δανεισμό.



Ο Μιλέι είπε ότι σχεδιάζει να αναδιαρθρώσει ριζικά τη χώρα, η οποία βρίσκεται εν μέσω μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μιλέι προειδοποίησε για περικοπές δαπανών που ισοδυναμούν με το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Αργεντινής. Είπε μάλιστα ότι θα καταργήσει την κεντρική τράπεζα και θα υιοθετήσει το δολάριο ως εθνικό νόμισμα λόγω του εξαιρετικά υψηλού πληθωρισμού.

Καλεσμένοι από όλο τον κόσμο

Οι καλεσμένοι της τελετής ήταν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

Ο Μιλέι μίλησε για λίγο με τον Ζελένσκι στα σκαλιά του Κογκρέσου και οι δύο άνδρες μοιράστηκαν μια ζεστή αγκαλιά. Ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε επίσης συνομιλίες με τους ηγέτες του Ισημερινού, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης, καθώς προσπαθούσε να υποστηρίξει τη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία.

Παρών ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, όπως και ο πρόεδρος της Χιλής, Γκάμπριελ Μπόριτς. Ωστόσο, οι Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο σημερινός ηγέτης της Βραζιλίας, και ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δεν παρευρέθησαν.

Πηγή: skai.gr

