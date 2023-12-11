Το Ιράν αποκτά drones οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος

Το Ιράν ενίσχυσε τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας που έχει στη διάθεσή του αποκτώντας τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας εφοδιασμένα με πυραύλους αέρος-αέρος, μετέδωσαν χθες Κυριακή κρατικά ΜΜΕ.

«Δεκάδες drones τύπου Καράρ, οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος, εντάχθηκαν στην αντιαεροπορική άμυνα σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Αρκετά UAVs του τύπου αυτού επιδείχθηκαν χθες Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια τελετής με τηλεοπτική κάλυψη που οργανώθηκε σε στρατιωτική σχολή της Τεχεράνης.

Ο επικεφαλής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Αμπντουλραχίμ Μουσαβί, διαβεβαίωσε πως «οι εχθροί πλέον θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους», καθώς ο ιρανικός στρατός «γίνεται ισχυρότερος».

Τα καταδιωκτικά drones Καράρ, μια πρώτη εκδοχή των οποίων είχε παρουσιαστεί το 2010, είναι εφοδιασμένα με πυραύλους που διαθέτουν αισθητήρα υπερύθρου ίχνους —σ.σ. με άλλα λόγια κατευθύνονται από τη θερμότητα των κινητήρων των στόχων, ανήκουν στην κατηγορία «Fox 2», στη δυτική ορολογία—, τύπου Ματζίντ, με δραστικό βεληνεκές οκτώ χιλιομέτρων, «κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου στο Ιράν», διευκρίνισε το IRNA.

Πέρασαν «επιτυχώς» τις επιχειρησιακές δοκιμές στις οποίες υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια γυμνασίων που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον στρατηγό Μουσαβί.

Η ανάπτυξη του οπλοστασίου του Ιράν προκαλεί ανησυχία σε πολλούς, ιδίως στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αμερικανική και η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορούν την Τεχεράνη πως προμηθεύει με στόλους drones συμμάχους της στη Μέση Ανατολή, ιδίως τον στρατιωτικό βραχίονα του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά και τους σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει επίσης κατηγορηθεί επανειλημμένα πως προμήθευσε τη Ρωσία με drones-καμικάζι που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Τεχεράνη έχει παραδεχθεί πως διέθεσε UAVs στη Ρωσία, όμως τονίζει πως οι παραδόσεις τους έγιναν πολύ πριν από τον πόλεμο, κάτι που δεν απέτρεψε τη Δύση να τής επιβάλει ομοβροντίες κυρώσεων.

Το Ιράν είχε αρχίσει να κατασκευάζει τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ήδη από τα χρόνια του 1980, όταν ακόμα μαινόταν ο πόλεμος με το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

