Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο - Συντρίμμια κατέπεσαν σε πολυκατοικία

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, τμήμα πυραύλου κατέπεσε σε οροφή πολυκατοικίας, καθώς και σε άλλες γειτονιές της πόλης.

Ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο και συντρίμμια οπλικών συστημάτων τους τα οποία καταρρίφθηκαν κατέπεσαν σε αρκετές συνοικίες, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον μια πολυκατοικία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Ο κ. Κλίτσκο διευκρίνισε μέσω Telegram ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν στη συνοικία Χολοσίβσκι, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κιέβου, όπου τμήμα πυραύλου κατέπεσε στην οροφή πολυκατοικίας, καθώς και σε άλλες γειτονιές της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

