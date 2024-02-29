«Ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι ένας υγιής, δραστήριος και ακμαίος 81χρονος, ο οποίος παραμένει ικανός να εκτελεί με επιτυχία τα καθήκοντά του» στην προεδρία των ΗΠΑ, αναφέρει στη γνωμάτευσή του ο αρχίατρος του Λευκού Οίκου, ο Κέβιν Ο’ Κόνορ, συνοψίζοντας την αναφορά του για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο αμερικανός πρόεδρος.
Ο 81χρονος Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, υποβλήθηκε χθες Τετάρτη στο ετήσιο προγραμματισμένο τσεκ-απ του, σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μέριλαντ, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις οποίες φιλοδοξεί να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.
