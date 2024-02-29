Νορβηγία: Ελικόπτερο έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκαν οι έξι επιβαίνοντες

Ελικόπτερο με έξι επιβαίνοντες έπεσε στη θάλασσα, κοντά στο νησί Σότρα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις νορβηγικές αρχές.

Περίπου 50 λεπτά μετά την πτώση του ελικοπτέρου, συνεργεία διάσωσης εντόπισαν και περισυνέλεξαν τους έξι επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους δεν έχουν γίνει γνωστές.

Το ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-92 ανήκε στην εταιρεία Bristow, η οποία μεταφέρει προσωπικό από και προς υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Stavanger Aftonblad.

Το 2016 ένα ελικόπτερο Airbus Super Puma είχε συντριβεί περίπου στην ίδια περιοχή, παρασύροντας στον θάνατο τους 13 επιβαίνοντες σε αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

