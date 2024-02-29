Πάνω από 20 νεκροί σε ναυάγιο στη Σενεγάλη - Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Πάνω από 20 νεκροι ανασύρθηκαν χθες Τετάρτη από τη θάλασσα στη βόρεια Σενεγάλη έπειτα από το ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες επιδίωκαν να φθάσουν στην Ευρώπη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο περιφερειάρχης της Σεν Λουί.

Άλλοι περίπου είκοσι μετανάστες διασώθηκαν, πρόσθεσε.

Δεν διευκρίνισε πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονταν πάνω στο πλεούμενο όταν έγινε το ναυάγιο. Όμως, με βάση μαρτυρίες από επιζήσαντες που συγκέντρωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, οι επιβαίνοντες ήταν εκατοντάδες, κατά συνέπεια υπάρχει πελώριος αριθμός αγνοουμένων.

Ο Μαμαντί Ντιανφό, που κατάγεται από την Καζαμάνς (νότια, στην άλλη άκρη της χώρας της Αφρικής), είπε πως στο πλεούμενο επέβαιναν πάνω από 300 άνθρωποι όταν αναχωρούσε από τις ακτές της Σενεγάλης, πριν από μια εβδομάδα. Δεύτερος επιζήσας, ο Αλφά Μπαλντέ, μίλησε για πάνω από 200.

Σύμφωνα με τον πρώτο, το πλεούμενο έφθασε στα ύδατα του Μαρόκου, όπου «ο καπετάνιος μας είπε πως είχε χαθεί, δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει το ταξίδι» και «του ζητήσαμε να μας πάει πίσω στη Σενεγάλη».

Η τραγωδία έγινε στα ανοικτά της Σεν Λουί —θαλάσσια περιοχή διαβόητη για την επικινδυνότητά της—, πρόσθεσε ο Μαμαντί Ντιανφό.

Από το μεσημέρι «βλέπουμε να ξεβράζονται άψυχα σώματα», είπε ο περιφερειάρχης. Οι έρευνες για επιζήσαντες συνεχίστηκαν κι αφού έπεσε το σκοτάδι, με μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, πρόσθεσε.

Πάντα σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, το πλεούμενο ίσως αναχώρησε από τη Ζοάλ-Φαντούτ, μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιότερα.

Η Σενεγάλη είναι αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με μεγεθυνόμενη ροή μεταναστών προς την κατεύθυνση των Καναρίων νήσων, ισπανικού αρχιπελάγους και πύλης εισόδου στην Ευρώπη, μέσω εξαιρετικά θανάσιμης θαλάσσιας διαδρομής στον Ατλαντικό, κατά μήκος των δυτικοαφρικανικών ακτών.

Χιλιάδες Σενεγαλέζοι που θέλουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια, την ανεργία και την απουσία προοπτικής, όπως λένε, επιβιβάζονται σε πλεούμενα, συνήθως ξύλινες βάρκες ή πιρόγες, μήκους ως και είκοσι μέτρων, που μεταφέρουν δεκάδες επιβάτες.

Πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες φράγκα CFA (χίλια φράγκα ισούνται με 1,5 ευρώ) σε κάποιον διακινητή, αψηφούν τον κίνδυνο και προσπαθούν να διασχίσουν περίπου 1.500 χιλιόμετρα για να φθάσουν στα Κανάρια, έπειτα από ταξίδι επτά ως δέκα ημερών.

Στα τέλη του 2023, δεν πέρναγε ούτε μέρα χωρίς να μεταδίδονται ειδήσεις από τη Σενεγάλη για αφίξεις στα Κανάρια, αναχαιτίσεις, ή ναυάγια.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), οι περισσότεροι μετανάστες που φθάνουν στα Κανάρια είναι υπήκοοι Σενεγάλης και Μαρόκου.

Ο αριθμός των μεταναστών που έφθασαν διά θαλάσσης στα Κανάρια το 2023 τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 39.910, ρεκόρ, σύμφωνα με δεδομένα της ισπανικής κυβέρνησης.

Από τους 6.600 και πλέον μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν προσπαθώντας να φθάσουν στο έδαφος της Ισπανίας το 2023, η συντριπτική πλειονότητα χάθηκε στη θαλάσσια οδό του Ατλαντικού, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ισπανικής ΜΚΟ Caminando Fronteras.

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης Μακί Σαλ διέταξε τον Νοέμβριο να ληφθούν επείγοντα μέτρα για να αποκλιμακωθεί η ροή των μεταναστών, που παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

