Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέλη του σκότωσαν τρεις οπλισμένους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας χθες Τετάρτη, παρότι παραμένει ακόμη σε ισχύ η ανακωχή η οποία συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ντανιέλ Χαγκαρί, οι Παλαιστίνιοι ήγειραν απειλή για στρατιώτες. Ο εκπρόσωπος δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ιατρικές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακο ανέφεραν ότι βρέθηκαν δυο νεκροί κι ένας τραυματίας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ήταν άοπλοι.

Τα μέρη έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της ανακωχής.

Η συμφωνία τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή και τυπικά η ισχύς της εκπνέει στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του εμιράτου του Κατάρ και υποστήριξη από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για την παράτασή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.