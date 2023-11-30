Στο Τελ Αβίβ ο Άντονι Μπλίνκεν- Πιέσεις για παράταση της εκεχειρίας με Χαμάς

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφθασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Τελ Αβίβ, όπου θα έχει συνομιλίες με ηγέτες του Ισραήλ για την ενδεχόμενη παράταση της ανακωχής με τη Χαμάς και τη διανομή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για την τρίτη περιοδεία στην Εγγύς Ανατολή —και την έκτη επίσκεψή του στο Ισραήλ— που ξεκινά ο κ. Μπλίνκεν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, την πλέον πολύνεκρη από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφθασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ από τα Σκόπια.

Αναμένεται να έχει συνομιλίες εντός της ημέρας με τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και κατόπιν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και με άλλους ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σκοπεύει επίσης να μεταβεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Τις επόμενες ημέρες, θα επικεντρωθούμε στο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραταθεί η παύση (σ.σ. των στρατιωτικών επιχειρήσεων) προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερους ομήρους και να μπορέσει να εισέλθει περισσότερη βοήθεια», είπε χθες στο περιθώριο συνόδου των ΥΠΕΞ των κρατών μελών του NATO στις Βρυξέλλες, υπενθυμίζοντας πως η ανακωχή επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι δεκάδες όμηροι της Χαμάς και να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο από τον ισραηλινό στρατό παλαιστινιακό θύλακο.

Κάθε παράταση της ανακωχής, που διαπραγματεύτηκαν τα μέρη με ενδιάμεσο το Κατάρ, που είχε την υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, «σημαίνει πως θα επιστρέψουν περισσότεροι όμηροι στα σπίτια τους και θα εισέλθει περισσότερο βοήθεια». Και «αυτό είναι που θέλουμε, και πιστεύω πως είναι επίσης αυτό που θέλει το Ισραήλ», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Χαμάς δήλωσε διατεθειμένη χθες Τετάρτη να παρατείνει την ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας για άλλες τέσσερις ημέρες —τυπικά η ισχύς της συμφωνίας εκπνέει στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)— και να απελευθερώσει κι άλλους ομήρους, καθώς διεθνείς μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες να εξασφαλίσουν διαρκή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο ισλαμιστικό παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και τον ισραηλινό στρατό.

Προς αυτό, ο κ. Μπλίνκεν κάλεσε να «δημιουργηθούν οι συνθήκες» ώστε να υπάρξει «αληθινή ειρήνη, η οποία θα είναι διαρκής. Για εμάς, ο καλύτερος δρόμος για να φθάσουμε εκεί περνάει από (τη λύση που προβλέπει να υπάρχουν) τα δύο κράτη».

Η Ουάσιγκτον, παρότι υποστήριξε σθεναρά το Ισραήλ και την αντεπίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Χαμάς, φοβάται πως η επανέναρξη των μαχών, ειδικά στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα έχει βαρύ τίμημα για τους άμαχους που έχουν παγιδευτεί στη σύρραξη, όπως συνέβη στον βορρά.

«Δεν πρέπει να επαναληφθεί το εύρος των εκτοπισμών που είχαμε στον βορρά στον νότο», δήλωνε τη Δευτέρα στον Τύπο αμερικανός αξιωματούχος που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Μετά το Ισραήλ, ο κ. Μπλίνκεν αναμένεται να ταξιδέψει αύριο Παρασκευή στο Ντουμπάι για να συμμετάσχει σε συνομιλίες με ηγέτες χωρών της περιοχής όσον αφορά τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς και να παραβρεθεί στην έναρξη της COP28, που θα διαρκέσει δυο εβδομάδες.

Άραβες ηγέτες, όπως ο μονάρχης της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ και ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, αναμένεται να εκφραστούν αύριο για τη σύρραξη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, ωστόσο θα αντιπροσωπευθεί από την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις.

Χθες, μετά τη σύνοδο των ΥΠΕΞ του NATO, ο κ. Μπλίνκεν πέρασε για μερικές ώρες από τα Σκόπια, για να συμμετάσχει σε σύνοδο του ΟΑΣΕ (του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), από την οποία απείχαν τα κράτη της Βαλτικής και η Ουκρανία, εξαιτίας του ότι παρών σ’ αυτήν ήταν ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Δεν είχε καμιά επαφή με τον ρώσο ομόλογό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.