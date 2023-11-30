Μπορέλ: Η έλευση του Λαβρόφ στα Σκόπια είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσει γιατί η Ρωσία είναι καταδικασμένη και απομονωμένη

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε απόψε ότι η υπουργική διάσκεψη του ΟΑΣΕ που διεξάγεται αύριο και μεθαύριο στα Σκόπια θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σέργκει Λαβρόφ να ακούσει απευθείας από τους συμμετέχοντες γιατί η Ρωσία έχει καταδικαστεί και και βρίσκεται απομονωμένη.

«Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Λαβρόφ να ακούσει απευθείας από τους συμμετέχοντες σε αυτήν τη συνάντηση γιατί η Ρωσία είναι καταδικασμένη και απομονωμένη, και στη συνέχεια να μπορέσει να επιστρέψει στο Κρεμλίνο και να πει στον άρχοντα του Κρεμλίνου ότι η ΕΕ και ο ΟΑΣΕ παραμένουν ενωμένοι στην καταδίκη της επιθετικής και παράνομης συμπεριφοράς της Ρωσίας. Θα είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο από αυτήν την άποψη», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ μετά τη συνάντηση που είχε απόψε στα Σκόπια με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να φθάσει στα Σκόπια λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Στα Σκόπια βρέθηκε σήμερα για μερικές ώρες και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος το απόγευμα συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας και παρακάθησε σε δείπνο που παρέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι στους συμμετέχοντες στην υπουργική διάσκεψη. Αργά το βράδυ, ο Άντονι Μπλίνκεν αναχώρησε από τα Σκόπια.

Στην διάσκεψη αυτή στα Σκόπια θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών ή εκπρόσωποι τους των 57 χωρών μελών του ΟΑΣΕ.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στη διάσκεψη από τον μόνιμο αντιπρόσωπο στον ΟΑΣΕ, τον πρέσβη Κωνσταντίνο Κόλλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

