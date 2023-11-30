Λογαριασμός
ΗΠΑ: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένο επίπεδο συναγερμού για απειλές που σχετίζονται με οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που έχει κλιμακώσει τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

UPDATE: 02:21
Αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Αμερικανικό πολεμικό που πλέει στον νότιο τομέα της Ερυθράς Θάλασσας κατέρριψε χθες Τετάρτη τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που ερχόταν από περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενη από τους σιίτες αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Περί τις 11:00 (ώρα Σανάα)», το USS Carney «κατέρριψε ένα KAS04», UAV ιρανικής κατασκευής, που είχε απογειωθεί «από περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενης από τους Χούθι», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πρόσθεσε πως το drone κατευθυνόταν προς το αντιτορπιλικό τύπου Άρλι Μπερκ κι οι προθέσεις του χειριστή του «ήταν άγνωστες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ Drones Ερυθρά Θάλασσα
