Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει πως διεξάγει επιχείρηση στο νοσοκομείο Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι δυνάμεις του διεξάγουν «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» εναντίον μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας.

Στοιχεία του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, «διεξάγουν στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Σίφα», αναφέρει ανακοινωθέν του που δημοσιοποιήθηκε μέσω X (του πρώην Twitter), συνταγμένο στα αγγλικά.

Νωρίτερα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εχθροπραξιών με μαχητές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, τραυματίες, μέλη του υγειονομικού στρατού κι εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου, είναι στοιβαγμένοι στο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Σίφα, που είναι περικυκλωμένο «απ’ όλες τις πλευρές» από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τη Χαμάς, που έκανε λόγο για «εντατικά πυρά».

Ο Τσαχάλ λέει πως το νοσοκομείο Σίφα φιλοξενεί στρατηγικές υποδομές της Χαμάς και ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό σαν «ανθρώπινη ασπίδα». Η Χαμάς το διαψεύδει.

Υπερθεματίζοντας, ο Λευκός Οίκος ανέφερε χθες Τρίτη ότι η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλο κίνημα, έχουν εγκαταστήσει «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» στο νοσοκομείο Σίφα.

Κατηγορία που απέρριψε η Χαμάς. «Αυτές οι δηλώσεις δίνουν πράσινο φως στην ισραηλινή κατοχή για να διαπράξει νέες βάρβαρες σφαγές στα νοσοκομεία, με σκοπό να καταστρέψει το σύστημα υγείας της Γάζας», τόνισε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωσή του, συνταγμένη στα αγγλικά.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η συνεχιζόμενη χρήση του νοσοκομείου Σίφα για στρατιωτικούς σκοπούς τερματίζει την προστασία του δυνάμει του διεθνούς δικαίου», ανέφερε χθες βράδυ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί. Πανομοιότυπη διατύπωση συμπεριλήφθηκε στο ανακοινωθέν για την επιχείρηση, που διεξάγεται «βάσει πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και λόγω επιχειρησιακής αναγκαιότητας».

Πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στα στοιχεία του που συμμετέχουν στην επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη «του ιατρικού σώματος» και «αραβόφωνοι» στρατιωτικοί, ενώ έγινε «ειδική εκπαίδευση» προκειμένου να «προετοιμαστούν για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον» με «την πρόθεση να μην πάθουν κακό άμαχοι».

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε «όλοι» οι μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος οι οποίοι, κατ’ αυτόν, βρίσκονται «μέσα» στο νοσοκομείο να «παραδοθούν».

Στη δική της ανακοίνωση που η Χαμάς ανέφερε πως θεωρεί πως «ευθύνη» για την επίθεση στο Σίφα φέρει, εκτός του Ισραήλ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ.



«Η κατοχή (σ.σ. με αυτόν τον όρο αναφέρεται η Χαμάς στο Ισραήλ) και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την επίθεση στο ιατρικό συγκρότημα Σίφα», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της στα αραβικά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

