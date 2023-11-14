Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκλωβισμένοι στο περικυκλωμένο από τον ισραηλινό στρατό νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ισραηλινά άρματα μάχης είναι παραταγμένα σήμερα προ των πυλών του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, που οι ισραηλινές αρχές χαρακτηρίζουν στρατηγικό κρησφύγετο της Χαμάς, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να καλεί ωστόσο να «προστατευθεί» η δομή υγείας και τα ισραηλινά στρατεύματα να δείξουν αυτοσυγκράτηση, καθώς παραμένουν χιλιάδες άμαχοι παγιδευμένοι εκεί.

Εν μέσω της έντασης στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα την ταυτότητα στρατιωτίνας στα χέρια της Χαμάς, μετά τη δημοσιοποίηση από το παλαιστινιακό ένοπλο κίνημα βίντεο που εικονίζει τη νεαρή σε αιχμαλωσία.

«Είμαστε με όλη μας την καρδιά στο πλευρό της οικογένειας Μαρσιάνο, η κόρη της οποίας, η Νόα, απήχθη βάρβαρα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα περί τα μεσάνυχτα, επιβεβαιώνοντας έτσι –για πρώτη φορά– την ταυτότητας μιας από τους περίπου 240 ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε τη στιγμή που η Χαμάς κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό πως «αργοπορεί και αποφεύγει» να εκπληρώσει τους όρους που τού έθεσε σε διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση του Κατάρ, επισημαίνοντας πως προτίθεται να προχωρήσει στην απελευθέρωση 70 γυναικών και παιδιών υπό ομηρία στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για την κήρυξη πενθήμερης κατάπαυσης του πυρός και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ «ζητεί την απελευθέρωση 100 (ομήρων), ενημερώσαμε τους μεσολαβητές πως θα μπορούσαμε να απελευθερώσουμε ομήρους αν λαμβάναμε πέντε ημέρες ανακωχής –δηλαδή κατάπαυσης του πυρός και περάσματος βοήθειας για (...) όλο τον λαό μας, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο εχθρός υπεκφεύγει», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Αμπού Ουμπέιντα, μέσω Telegram.

Προχθές Κυριακή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για ενδεχόμενη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, κατ’ αυτόν.

Μέλη οικογενειών ομήρων σκοπεύουν να κάνουν πορεία από το Τελ Αβίβ ως το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ για να τον πιέσουν να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

«Προστατεύστε» το Σίφα

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι (ασθενείς, προσωπικό, εκτοπισμένοι από τις μάχες) είναι στοιβαγμένοι στο νοσοκομείο -πιθανόν ακόμα περισσότεροι, αν ληφθούν υπόψη όσα λένε τοπικοί αξιωματούχοι. «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη», είναι «απάνθρωπη», τόνισαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), μέσω X (του πρώην Twitter).

«Ελπίζω και αναμένω» ότι ο ισραηλινός στρατός θα επιδείξει προσοχή στην επιχείρησή του στο Σίφα, δήλωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προτού προσθέσει πως το νοσοκομείο αυτό «πρέπει να προστατευτεί».

Εδώ και μέρες διεξάγονται συγκρούσεις γύρω από το νοσοκομείο ανάμεσα σε μαχητές της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ότι έχει εγκαταστήσει υποδομές σε δίκτυο σηράγγων κάτω από το νοσοκομείο και χρησιμοποιεί τους ασθενείς και τους εκτοπισμένους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Σκοπός του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, είναι «να απομακρύνουμε εσπευσμένα τον κόσμο (...) όσο περισσότερους είναι δυνατό», είπε κατά τη διάρκεια της νύχτας εκπρόσωπος του, ο Πίτερ Λέρνερ.

«Δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τρόφιμα στο νοσοκομείο», αφηγήθηκε γιατρός των MSF. «Κόσμος θα πεθάνει τις επόμενες ώρες χωρίς μηχανήματα τεχνητής υποστήριξης της αναπνοής σε λειτουργία», πρόσθεσε, ενώ ο στρατός από την πλευρά του έκανε λόγο για «προσπάθειες» μεταφοράς θερμοκοιτίδων από ισραηλινό νοσοκομείο στο Σίφα.

Ο υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, ο Γιούσεφ Αμπού Ρις, δήλωσε χθες Δευτέρα πως «επτά βρέφη που είχαν γεννηθεί πρόωρα» και «27 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας» πέθαναν από το Σάββατο εξαιτίας της διακοπής της ηλεκτροδότησης στο νοσοκομείο

«Έλεγχος»

Το Ισραήλ πλήττει ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στο έδαφός του μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και από την 27η Οκτωβρίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση με διακηρυγμένο στόχο να «αφανίσει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που κυβερνά τον μικρό παλαιστινιακό θύλακο.

Στην ισραηλινή πλευρά σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι την πρώτη ημέρα της επίθεσης, εύρους άνευ προηγουμένου από ιδρύσεως κράτους, το 1948.

Καθώς ο πόλεμος διανύει την 39η ημέρα του, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 11.240 ανθρώπους, επίσης στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχους, ανάμεσά τους 4.630 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως συνέχισε να διεξάγει «επιδρομές στοχοποιώντας τρομοκρατικές υποδομές εγκατεστημένες σε κυβερνητικά κτίρια, στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, πανεπιστημίων, ισλαμικών τεμενών».

Καπνός αναδιδόταν χθες από το τζαμί των Μαρτύρων, στο κέντρο της πόλης της Γάζας, ενώ ακούγονταν συναγερμοί στους έρημους δρόμους, κατέγραψαν πλάνα που τράβηξαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Χαμάς «έχασε τον έλεγχο της Γάζας» και μαχητές του «φεύγουν προς το νότο», διαβεβαίωσε χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 1,6 εκατ. από τα 2,4 εκατ. κατοίκους του θυλάκου έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου.

Στην Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, οικογένειες από τον βορρά συνέχιζαν να κινούνται προς τον νότο, πεζή ή πάνω σε κάρα. Έχουν γίνει καταστροφές «παντού», «ακόμα και τα πουλιά σκοτώθηκαν», ανέφερε ο Αντέλ Σαμάλαχ, καθώς συνέχιζε τον δρόμο του.

Λίβανος, Δυτική Όχθη, Αίγυπτος

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη εκτυλίσσονταν ξανά ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και ένοπλες οργανώσεις στον Λίβανο, ανάμεσά τους την ισχυρή Χεζμπολάχ, προσκείμενη στο Ιράν και σύμμαχο της Χαμάς.

«Έπειτα από πυρά από τον Λίβανο το βράδυ της Δευτέρας, μαχητικά αεριωθούμενα του ισραηλινού στρατού έπληξαν υποδομές» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων «κέντρων διοίκησης», ανέφερε ο Τσαχάλ σε ανακοίνωσή του.

Δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα τραυματίστηκε ελαφρά από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ και τοπικό αξιωματούχο, καθώς κάλυπτε μαζί με άλλους ανταποκριτές μέσων ενημέρωσης τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή νοσοκομείου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με ισραηλινούς στρατιωτικούς στον τομέα της Τουλκαρέμ, όπου η ένταση βρίσκεται στο κόκκινο αφότου ξέσπασε η σύρραξη Ισραήλ/Χαμάς. Τουλάχιστον 180 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εβραίων εποίκων από την 7η Οκτωβρίου, κατά τις παλαιστινιακές αρχές.

Ενώ στη Ράφα από τη μια συνεχίζει να φθάνει με αργό ρυθμό διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια προοριζόμενη για τους άμαχους στη Γάζα -αλλά οι ποσότητες που περνούν είναι ανεπαρκείς, τονίζει ο ΟΗΕ- και, από την άλλη, κάπου 550 αλλοδαποί και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα μπόρεσαν να φύγουν χθες από τον θύλακο, σύμφωνα με παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.