Kίεβο: Καταρρίψαμε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-25 κοντά στην Αβντιίβκα

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-25 στην περιοχή της Αβντιίβκα, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Στούπουν. Πρόκειται για το όγδοο ρωσικό αεροσκάφος που καταρρίπτεται τον τελευταίο μήνα, υποστήριξε.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, συμπλήρωσε ο Στούπουν, απώθησαν 15 ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα πως οι απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή της Αβντιίβκα είναι μεγαλύτερες από εκείνες που υπέστησαν στις πολύμηνες μάχες για την κατάληψη της Μπαχμούτ.

«Όσο περισσότερες είναι οι απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή της Αβντιίβκα, σε τόσο χειρότερη θέση θα περιέλθει η Μόσχα αναφορικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις της», είπε ο ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

