Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ασράφ αλ Κίντρα, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ ότι το Ισραήλ «μας πληροφόρησε πως θα γίνει έφοδος στο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Ας Σίφα τα επόμενα λεπτά».

Σύμφωνα με τον κ. Κίντρα, αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της Χαμάς ενημέρωσαν τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για την προειδοποίηση.

Νωρίτερα, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ειχε απορρίψει την κατηγορία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία τού πρόσαψε ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας για στρατιωτικές επιχειρήσεις, βλέποντας σ’ αυτές αμερικανικό «πράσινο φως» στο Ισραήλ «για να διαπράξει νέες σφαγές».

«Αυτές οι δηλώσεις δίνουν πράσινο φως στην ισραηλινή κατοχή για να διαπράξει νέες βάρβαρες σφαγές στα νοσοκομεία, με σκοπό να καταστρέψει το σύστημα υγείας της Γάζας», τόνισε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωσή του, με την οποία «καταδικάζει και απορρίπτει» την αμερικανική κατηγορία.

«Οι ΗΠΑ φέρουν άμεση ευθύνη» διότι «επέτρεψαν τον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Γάζας», πρόσθεσε η Χαμάς στην ανακοίνωσή της, συνταγμένη στα αγγλικά.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Τρίτη το βράδυ τη Χαμάς και το κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ πως χρησιμοποίησαν «κέντρο διοίκησης και ελέγχου στο νοσοκομείο Ας Σίφα», το μεγαλύτερο στη Γάζα, διά στόματος Τζον Κέρμπι, του εκπροσώπου του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Ουσιαστικά επανέλαβε κατηγορία που αρχικά διατυπώθηκε από τις ισραηλινές αρχές.

Πρόκειται «για έγκλημα πολέμου», στηλίτευσε ο κ. Κέρμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σε συντάκτες διαπιστευμένους στην αμερικανική προεδρία.

Η Χαμάς έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Γάζα για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Χιλιάδες άμαχοι παρέμεναν χθες Τρίτη παγιδευμένοι στο νοσοκομείο Σίφα –το μεγαλύτερο στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο–, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται «φρικιαστική» από τον ΟΗΕ, εξαιτίας εχθροπραξιών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και μαχητές του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

