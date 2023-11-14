Ιράκ: 3 υπουργοί παραιτήθηκαν με αφορμή την καθαίρεση του προέδρου της Βουλής

Τρεις υπουργοί, υποστηριζόμενοι από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Μοχάμεντ Αλ Χαλμπούσι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους, ανακοίνωσε απόψε το κόμμα Τακαντόμ («Πρόοδος») από το οποίο προέρχονται.

Το σουνιτικό κόμμα θα μποϊκοτάρει επίσης τις συνεδριάσεις της κυβέρνησης συνασπισμού και οι βουλευτές του θα παραιτηθούν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και θα ξεκινήσουν «πολιτικό μποϊκοτάζ» στο κοινοβούλιο, πρόσθεσε.

Οι τρεις υπουργοί υπέβαλαν την παραίτησή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράκ καθαίρεσε τον Χαλμπούσι.

Πρόκειται για τους υπουργούς Πολιτισμού, Χωροταξίας και Βιομηχανίας οι οποίοι, όπως ανέφεραν, θεωρούν «κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος» την απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

