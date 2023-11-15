Λευκός Οίκος για Γάζα: «Τα νοσοκομεία και οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται»

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν τη διεξαγωγή αεροπορικών πληγμάτων εναντίον οποιουδήποτε νοσοκομείου, ούτε θέλουν να δουν να εκτυλίσσονται μάχες μέσα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ πως διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» στο Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, όπου βρίσκονται στοιβαγμένοι χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, προσωπικό και εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς που εξακολουθεί να μαίνεται.

«Δεν υποστηρίζουμε το να χτυπηθεί νοσοκομείο από τον αέρα και δεν θέλουμε να δούμε (να διεξάγεται) μάχη μέσα σ’ ένα νοσοκομείο όπου αθώοι άνθρωποι, αβοήθητοι άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι, που προσπαθούν να λάβουν την ιατρική περίθαλψη που έχουν ανάγκη, θα βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Μολονότι τόνισε πως «δεν θα σχολιάσουμε λεπτομερώς ισραηλινή επιχείρηση σε εξέλιξη», συμπλήρωσε ότι «όπως έχουμε πει ήδη, τα νοσοκομεία και οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται», επαναλαμβάνοντας φράση του προέδρου Τζο Μπάιντεν προ ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

