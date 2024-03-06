Ο περουβιανός πρωθυπουργός Αλβέρτο Οτάρολα ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως υπέβαλε την παραίτησή του στην πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε, καθώς τον βαραίνουν υποψίες για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος μετά την αποκάλυψη τηλεφωνικής συνδιάλεξής του από μέσο ενημέρωσης.

«Κατά τη διάρκεια συζήτησης με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανακοίνωσα την απόφασή μου να παραιτηθώ», δήλωσε ο κ. Οτάρολα —ο οποίος έχει επίσης διατελέσει υπουργός Άμυνας— σε δημοσιογράφους.

Σε απόσπασμα συνδιάλεξης που μεταδόθηκε το σαββατοκύριακο από την τηλεοπτική εκπομπή Panorama του δικτύου Panamericana Televisión, ο κ. Οτάρολα ακούγεται να έχει συζήτηση με 25χρονη, τη Γιασίρε Πινέδο, που αποκαλεί «αγάπη» του. Η κυρία Πινέδο εξασφάλισε φέτος δυο κρατικές συμβάσεις αξίας 14.000 δολαρίων για εργασίες αρχειοθέτησης και δημόσιας διοίκησης.

«Πες μου λοιπόν αγάπη μου, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε», ακούγεται να λέει η φωνή που υποτίθεται πως είναι αυτή του κ. Οτάρολα. «Ξέρεις πως αυτά τα πράγματα είναι ενοχλητικά, είναι κοπιαστικά, αλλά ξέρεις επίσης ότι σε αγαπώ», φέρεται να προσθέτει ο περουβιανός πολιτικός, αναφερόμενος στις διοικητικές διαδικασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός Οτάρολα, στο παρελθόν δικηγόρος, αρνήθηκε ότι παραβίασε την περουβιανή νομοθεσία, ή το εργατικό δίκαιο, ή ότι προέβη σε οποιαδήποτε αξιόμεμπτη πράξη, αποδίδοντας τη δημοσιοποίηση της συνδιάλεξης σε συνωμοσία πολιτικών αντιπάλων του.

Τόνισε επίσης πως οι ηχογραφήσεις αποτελούν προϊόν μοντάζ, κάτι που κατ’ αυτόν θα το «δείξει» η εξέτασή τους από ειδικούς, ενώ δεσμεύθηκε να συνεργαστεί σε όποια έρευνα διενεργηθεί.

Προχθές Δευτέρα, μέσω X (του πρώην Twitter), διαβεβαίωνε πως «κατανοώ τη βαρύτητα των πολιτικών περιστάσεων (...) αλλά επαναλαμβάνω πως δεν έκανα τίποτε παράνομο».

Χθες Τρίτη η κυρία Πινέδο δήλωσε σε συνέντευξή της σε περουβιανό τηλεοπτικό σταθμό πως τα ηχητικά αποσπάσματα που μεταδόθηκαν είχαν καταγραφεί το 2021, προτού εκείνος γίνει υπουργός, ενώ παραδέχθηκε πως είχε σύντομη, «πιθανόν αισθηματική» σχέση μαζί του.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε πως έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαίτησαν όλα την παραίτηση του κ. Οτάρολα, 57 ετών, παντρεμένου και πατέρα πέντε παιδιών, στο αξίωμα από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η παραίτηση του πρωθυπουργού συνεπάγεται ότι και τα υπόλοιπα 18 μέλη της κυβέρνησης πρέπει να εγκαταλείψουν επίσης τις θέσεις τους, δυνάμει της νομοθεσίας του Περού. Η πρόεδρος Μπολουάρτε έχει κατόπιν την επιλογή να τα επαναφέρει στις θέσεις τους ή όχι.

Ο κ. Οτάρολα επέστρεψε εσπευσμένα εξαιτίας της αποκάλυψης της υπόθεσης από ταξίδι του στον Καναδά, όπου συμμετείχε σε συνέδριο του τομέα των ορυχείων και των μεταλλείων.

Η κυρία Μπολουάρτε προχώρησε μόλις τον περασμένο μήνα σε ανασχηματισμό, αντικαθιστώντας τέσσερις υπουργούς, ιδίως αυτούς των Οικονομικών και των Μεταλλείων και των Ορυχείων, εν μέσω εντεινόμενης κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

