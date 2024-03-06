Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν χθες Τρίτη αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο και τρία τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης που εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης εναντίον του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Carney (DDG 64) στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν αργότερα τρεις αντιπλοϊκούς πυραύλους και τρία ναυτικά drones των Χούθι, κινήματος υποστηριζόμενου από το Ιράν, σε «νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Νωρίτερα, στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σάρι, ανέφερε ότι διεξήχθη επιχείρηση εναντίον δυο αμερικανικών αντιτορπιλικών στην Ερυθρά Θάλασσα με πυραύλους και drones.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Οι ενέργειές τους ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις τους, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Και, από τα μέσα Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη εναντίον θέσεων και όπλων των Χούθι, που από πλευράς τους πλέον χαρακτηρίζουν «θεμιτούς στόχους» αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

