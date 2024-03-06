Κρεμλίνο: «Ανεπιθύμητος οργανισμός» το Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ στη Μόσχα

Η Ρωσία χαρακτήρισε «ανεπιθύμητο οργανισμό» το γερμανικό Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ, το οποίο συνδέεται με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), απαγορεύοντας ουσιαστικά την συνέχιση της λειτουργίας του στην Μόσχα.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ περιλαμβάνεται πλέον σε «μαύρη λίστα» της ρωσικής κυβέρνησης, όπως και η Γερμανική Εταιρία Ανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών (DGO), η οποία εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό Osteuropa στο Βερολίνο.

Το Κρεμλίνο είχε διακόψει τα προγράμματα συνεργασίας με τα παραρτήματα των ιδρυμάτων του SPD, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων (FDP) στην Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα ωστόσο, μόνο το «πράσινο» ίδρυμα Χάινριχ Μπελ είχε χαρακτηριστεί επισήμως «ανεπιθύμητο».

Ο ρωσικός νόμος (του 2015) προβλέπει ότι οι «ανεπιθύμητοι οργανισμοί» πρέπει να σταματήσουν την λειτουργία τους στην Ρωσία, καθώς και ότι παγώνουν λογαριασμοί και η όποια περιουσία τους στη χώρα, ενώ τα γραφεία τους θα πρέπει να κλείσουν. Επιπλέον, οι ρώσοι πολίτες κινδυνεύουν με ποινική δίωξη εφόσον έλθουν σε επαφή με αυτούς τους φορείς. Το σχετικό μητρώο του ρωσικού υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει περίπου 150 οργανισμούς από την Γερμανία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ενώ η πίεση σε βάρος τους αυξήθηκε κατακόρυφα τα τελευταία δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

