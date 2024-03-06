Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδείχθηκε ήδη νικητής στις δέκα από τις δεκαπέντε πολιτείες όπου διεξήχθησαν χθες εσωκομματικές ψηφοφορίες των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψήφιου ή της υποψήφιας της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της «Σούπερ Τρίτης», του σημαντικότερου ραντεβού της κούρσας, κατά προβλέψεις και στατιστικές προβολές αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο πρώην πρόεδρος, κατά τους υπολογισμούς αυτούς, κέρδισε σε Βιρτζίνια, Βόρεια Καρολίνα, Οκλαχόμα, Τενεσί, Μέιν, Άρκανσο, Αλαμπάμα, Μασαχουσέτη και Μινεσότα τη μοναδική αντίπαλό του πλέον στην κούρσα, τη Νίκι Χέιλι, πρώην πρεσβεύτρια της κυβέρνησής του στον ΟΗΕ.

Αναδεικνύεται επίσης νικητής στο Τέξας, μεγάλη πολιτεία του αμερικανικού Νότου, μια από τις πολυπληθέστερες της χώρας.

Η «Σούπερ Τρίτη» είναι κρίσιμη αναμέτρηση σε κάθε προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ, καθώς διεξάγονται ψηφοφορίες σε 15 πολιτείες και μια περιοχή (την αμερικανική Σαμόα) για την ανάδειξη των υποψηφίων των δυο μεγάλων κομμάτων. Εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν χθες στις διαδικασίες των παρατάξεών τους ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Στην πλευρά των Δημοκρατικών, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, που διεκδικεί το χρίσμα της παράταξής του πρακτικά χωρίς σοβαρό αντίπαλο, αναμένεται να κερδίσει και στις 15 πολιτείες. Οι αντίπαλοί του, ο πολιτικός Ντιν Φίλιπς από τη Μινεσότα και η συγγραφέας Μάριαν Γουίλιαμσον, ουδέποτε προκάλεσαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, παρά τις συνεχιζόμενες επικρίσεις για την προχωρημένη ηλικία του προέδρου, ή τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στο Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς, παρά την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως θεωρείτο δεδομένο, αναδεικνύεται νικητής των διαδικασιών σε δέκα πολιτείες, όπως και στην Άιοβα, όπου η ψηφοφορία έγινε επιστολικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο κ. Τραμπ αδημονεί να τελειώνει με την αντίπαλό του Χέιλι για να αφοσιωθεί στον προεκλογικό αγώνα εναντίον του κ. Μπάιντεν. Οι δυο τους είχαν επίσης αναμετρηθεί το 2020.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωνε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι «θα κερδίσουμε σε όλες τις πολιτείες».

Συνεργάτες του μεγιστάνα προεξοφλούν ότι θα έχει επικρατήσει και μαθηματικά της κυρίας Χέιλι όχι αργότερα από τη 19η Μαρτίου, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος της αμερικανικής δεξιάς στα δυο τρίτα των πολιτειών.

Οδεύει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί της διαδικασίας παρά τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη. Στα τέλη του μήνα αναμένεται η πρώτη ποινική δίκη του στη Νέα Υόρκη, για παραχάραξη εγγράφων του ομίλου ακινήτων του ώστε να αποκρυφτούν πληρωμές που έκανε σε ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 για να εξαγοράσει τη σιωπή της για εξωσυζυγική σχέση του μαζί της.

