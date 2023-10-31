Ο Ρώσος μεγιστάνας Αλεξέι Κουζμίτσεφ τέθηκε υπό κράτηση και ανακρίνεται στη Γαλλία ως ύποπτος για φοροδιαφυγή, για ξέπλυμα χρήματος και για παραβίαση διεθνών κυρώσεων, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη το γραφείο του Γάλλου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Χθες, Δευτέρα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι του Κουζμίτσεφ στο Παρίσι και σε άλλο στον νομό Βαρ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, στην ακτή της Μεσογείου, στο πλαίσιο της έρευνας, ανακοίνωσε η εισαγγελία επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Monde.

Σήμερα ο Κουζμίτσεφ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση, αλλά δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος να σχολιάσει.

Γάλλοι τελωνειακοί αξιωματούχοι κατέσχεσαν τον περασμένο χρόνο τη θαλαμηγό 27 μέτρων "La Petite Ourse" του Ρώσου ολιγάρχη στο πλαίσιο των κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ για τις διασυνδέσεις του με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε δικαστική διαμάχη του Κουζμίτσεφ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους βασικούς μετόχους της ρωσικής Alfa Bank, με τις αρχές.

Σχολιάζοντας τη σύλληψή του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του μόλις το Παρίσι παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

