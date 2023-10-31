Λήγει αύριο, 1 Νοεμβρίου, η διορία που έχει δώσει το Πακιστάν στους παράνομους μετανάστες να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανάμεσά τους 1,7 εκατομμύριο Αφγανοί χωρίς άδεια παραμονής (συνολικά 4 εκατ. πολίτες από το Αφγανιστάν έχουν μεταναστεύσει στη γειτονική τους χώρα).

Το Ισλαμαμπάντ έχει ξεκαθαρίσει ότι μετά το πέρας της διορίας θα ξεκινήσουν οι απελάσεις.

Η πακιστανική κυβέρνηση επικαλείται την επιδείνωση της ασφάλειας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, όπου οι επιθέσεις έχουν πολλαπλασιασθεί τους τελευταίους μήνες.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι από αύριο οι Αφγανοί χωρίς άδεια παραμονής θα συλλαμβάνονται, θα οδηγούνται σε κέντρα κράτησης για λίγες ημέρες και θα απελαύνονται στο Αφγανιστάν.

Χιλιάδες συρρέουν στα σύνορα

Περισσότεροι από 10.000 Αφγανοί μετανάστες που ζουν στο Πακιστάν - ανάμεσά τους ολόκληρες οικογένειες με μωρά και μικρά παιδιά - έχουν κατευθυνθεί προς τα σύνορα με το Αφγανιστάν,για να εγκαταλείψουν την χώρα πριν απελαθούν.

«Χιλιάδες αφγανοί πρόσφυγες περιμένουν την σειρά τους για τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και ο αριθμός τους αυξάνεται», δήλωσε στο AFP ο Ισράντ Μοχμάντ, κυβερνητικός αξιωματούχος στο συνοριακό πέρασμα του Τορχάμ, βασικό πέρασμα ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Αποφάσισα να φύγω για να αποφύγω τις ταπεινώσεις από τις πακιστανικές αρχές», δήλωσε ο Ζουλφικάρ Χαν, γιος αφγανών προσφύγων γεννημένος σε καταυλισμό του Πεσαβάρ, όπου γενιές Αφγανών έχουν ζήσει σε προσωρινές κατοικίες.

Συνολικά, περισσότεροι από 100.000 μετανάστες έχουν ήδη επιστρέψει στο Αφγανιστάν από την ανακοίνωση του σχεδίου του Ισλαμαμπάντ στις αρχές του Οκτωβρίου.

Καταγγελίες για αστυνομική βία και παρενόχληση

Αν και η τοπική αστυνομία διαβεβαιώνει ότι δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, στο Καράτσι, αφγανοί πρόσφυγες δηλώνουν ότι εδώ και πολλές ημέρες αντιμετωπίζουν αστυνομικές επιδρομές και συλλήψεις και γίνονται θύματα παρενοχλήσεων και εκβιασμών.

Δικηγόροι και ακτιβιστές καταγγέλλουν πρωτοφανή καταστολή και ζητούν από την κυβέρνηση να αφήσει χρονικό περιθώριο στους μετανάστες, ορισμένοι από τους οποίους ζουν εδώ και δεκαετίες στο Πακιστάν, έχοντας γεννηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκεί, για να φύγουν με αξιοπρέπεια.

«Η κυβέρνηση του Πακιστάν προσφεύγει σε απειλές, κακομεταχείριση, σύλληψη και κράτηση για να αναγκάσει τους αφγανούς αιτούντες άσυλο χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν ή να αντιμετωπίσουν την απέλαση», καταγγέλλει η Human Rights Watch.

«Η κατάσταση στο Αφγανιστάν παραμένει επικίνδυνη για πολλούς από όσους έχουν διαφύγει και, αν απελαθούν, θα εκτεθούν σε κινδύνους για την προσωπική τους ασφάλεια», προσθέτει η οργάνωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Εκκλήσεις για την προστασία Αφγανών που κινδυνεύουν στην χώρα τους

Εκατομμύρια Αφγανοί έχουν συρρεύσει στο Πακιστάν κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών πολέμου, μετατρέποντάς το στην χώρα που έχει υποδεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών στον κόσμο.

Πάνω από 700.000 Αφγανοί έχουν διαφύγει στο Πακιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν το Αφγανιστάν το 2021.

Δυτικές πρεσβείες στο Ισλαμαμπάντ και τα Ηνωμένα Εθνη καλούν το Πακιστάν να εντάξει στο σχέδιο για την απέλαση τρόπο για την ταυτοποίηση και προστασία των Αφγανών που κινδυνεύουν να υποστούν δίωξη στην πατρίδα τους, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters.

«Ζητάμε από την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα πλήρες σύστημα και μηχανισμό για την διαχείριση και καταγραφή ανθρώπων που διατρέχουν τον άμεσο κίνδυνο να διωχθούν, αν αναγκασθούν να επαναπατρισθούν», δήλωσε στο Reuters ο Καϊσέρ Χαν Αφρίντι, εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στο Πακιστάν.

«Διότι δεν μπορούν να επιστρέψουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν γιατί η ελευθερία τους ή η ζωή τους μπορεί να κινδυνεύει».

