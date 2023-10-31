Πέντε μήνες προτού ο Ρόμπερτ Καρντ, ένας έφεδρος του στρατού των ΗΠΑ, σκοτώσει 18 ανθρώπους σε αίθουσα μπόουλινγκ και μπαρ στην πόλη Λιούιστον του Μέιν, η οικογένειά του είχε επικοινωνήσει με το γραφείο του σερίφη επισημαίνοντας ότι ανησυχεί για την επιδεινούμενη ψυχική του υγεία και τονίζοντας ότι έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον 10 όπλα.

Λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο η μονάδα του Καρντ, που βρίσκεται στην κοντινή πόλη Σάκο, έστειλε μέιλ στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Σαγκανταχόκ ζητώντας να διενεργηθεί στον έφεδρο «έλεγχος για τη σωματική και ψυχική του υγεία», δήλωσε χθες Δευτέρα ο σερίφης Τζόελ Μέρι.

Ο στρατός επεσήμανε ότι εκτίμησε την κατάσταση της υγείας του Καρντ τον Ιούλιο, έπειτα από σειρά επεισοδίων κατά τα οποία συμπεριφέρθηκε απρόβλεπτα, και κρίθηκε μη ικανός να φέρει όπλο, να έχει πρόσβαση σε πυρομαχικά και να «να συμμετέχει σε ασκήσεις με πραγματικά πυρά» λόγω ανησυχιών για την ψυχική του υγεία. Τον ίδιο μήνα και προτού απολυθεί από τον στρατό, ο 40χρονος Καρντ νοσηλεύτηκε για 14 ημέρες σε ψυχιατρική κλινική.

Η μονάδα του επεσήμανε ότι ο λοχίας είχε δηλώσει ότι «άκουγε φωνές» οι οποίες τον κατηγορούσαν για παιδεραστία και του έλεγαν ότι έχει μικρό πέος, ενώ είχε απειλήσει ότι «θα ανοίξει πυρ» στον στρατώνα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη.

Τουλάχιστον ένας στρατιώτης που είχε φιλικές σχέσεις με τον Καρντ δήλωσε σε ανώτερούς του ότι τα σχόλιά του και η συμπεριφορά του ήταν τόσο ανησυχητικά ώστε φοβόταν ότι ο έφεδρος «θα διέπραττε μαζική σφαγή», όπως ανέφερε το μέιλ του στρατού προς το γραφείο του σερίφη.

Στις 25 Οκτωβρίου ο Καρντ σκότωσε 18 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 13 σε μπαρ και αίθουσα μπόουλινγκ στην πόλη Λιούιστον, η χειρότερη σφαγή που έχει σημειωθεί φέτος στις ΗΠΑ και μια από τις πλέον πολύνεκρες των τελευταίων ετών στη χώρα.

Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που κράτησε δύο ημέρες η αστυνομία εντόπισε τον Καρντ νεκρό σε τροχόσπιτο, σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο ανακύκλωσης όπου εργαζόταν προτού απολυθεί.

Εξάλλου ο σερίφης Μέρι επεσήμανε χθες ότι μέλη της οικογένειας του Καρντ επικοινώνησαν με το γραφείο του τον Μάιο εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ψυχική του υγεία και για το γεγονός ότι είχε πρόσβαση σε όπλα.

Συγκεκριμένα, ο έφηβος γιος του και η πρώην σύζυγός του δήλωσαν στην αστυνομία στις 3 Μαΐου ότι ανησυχούν πως η οργή και η παράνοια του Καρντ έχουν επιδεινωθεί από τον Φεβρουάριο, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί ακουστικά για να ακούει καλύτερα.

Το γραφείο του σερίφη έλαβε διαβεβαιώσεις από τη μονάδα του Καρντ ότι θα του παρασχεθεί «ιατρική βοήθεια».

Η νομοθεσία που διέπει την οπλοκατοχή στο Μέιν είναι σχετικά χαλαρή. Σε αυτήν την αγροτική πολιτεία, στα βορειοανατολικά σύνορα με τον Καναδά, περίπου οι μισοί ενήλικοι ζουν σε νοικοκυριό που διαθέτει τουλάχιστον ένα όπλο, σύμφωνα με μια μελέτη της RAND Corporation του 2020.

Οι αρχές δεν απαιτούν να έχει κάποιος άδεια για να αγοράσει ή να φέρει όπλο και δεν ισχύουν οι κανονισμοί άλλων πολιτειών, σύμφωνα με τους οποίους οι εκπρόσωποι του νόμου επιτρέπεται να αφοπλίζουν προσωρινά όσους κρίνουν «επικίνδυνους» για τη δημόσια ασφάλεια.

